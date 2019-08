Marian Dima

Antrenorul ploieștean Florin Pârvu a preluat echipa Under 19 a clubului Henan Jyanie, din prima ligă chineză! Fost fotbalist al echipei Henan, în mai multe perioade, antrenor la echipele de juniori ale echipei chineze de aproape trei ani, Pârvu a fost chemat din vacanță pentru a prelua echipa Under 19, care joacă în Liga I din China (la acest nivel, Federația Chineză organizează un campionat de sine stătător) și, la doar câteva zile, a debutat cu un succes, 1-0 pe terenul celor de la Guangzhou R&F!

”A fost o atmosferă incredibilă, pentru că s-a jucat pe terenul mare, unde joacă și echipa de Liga I pe care a antrenat-o Contra la un moment dat și, în plus, meciul a fost televizat în toată China, în direct, de către un post naţional. Acest pas făcut în cariera mea reprezintă o motivație de a continua în China, unde chiar pot spune că îmi fac meseria. Deși îmi doresc să revin la un moment dat în fotbalul românesc, totuși, la acest moment, argumentele fotbalistice sunt incomparabil în favoarea Chinei. Sper să fie penultimul pas înainte de a ajunge aici la o echipă de seniori. Cât despre această întrecere U 19, se joacă și cu 3 jucători, maximum, de la Under 21, se joacă pe prime de joc, peste cele pe care le iau divizionarele secunde cu pretenții în România, sunt condiții deosebite pentru competiție” – povestește Pârvu, care va lua vacanță în decembrie.