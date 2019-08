Derby-ul etapei secunde din Liga a 2-a are loc în această după-amiază la Ploieşti, unde se desfăşoară meciul considerat, pe bună dreptate, capul de afiş al rundei. FC Petrolul şi AFC UTA Arad, două dintre echipele cu punctaj maxim după prima rundă, ambele cu obiectiv declarat promovarea în Liga 1, se vor afla faţă în faţă, iar echipa care va învinge, se poate spune, chiar dacă avem parte de un sezon lung, că are statut de favorită la ajungerea în Liga I.

Astăzi, de la ora 18.00, va fi primul meci al sezonului pe „Ilie Oană”, duelul cu UTA Arad fiind prefațat de către antrenorul Flavius Stoican.

Tehnicianul „galben-albaștrilor” nu ia în calcul decât varianta victoriei, începându-și discursul de la conferința de presă prin a sublinia faptul că echipa pe care o conduce este datoare să le ofere suporterilor ploieșteni un joc bun și un rezultat pe măsură. „Îmi doresc, și sunt convins că așa se va întâmpla, să avem parte de un public cât mai numeros. Iar oamenii care vor veni pe stadion vor aștepta de la noi să obținem victoria. Ne vor împinge de la spate și vor fi bucuroși dacă vor vedea că echipa favorită se va ridica la pretențiile acestui public minunat. Avem și o galerie care, în momentul în care am fost în dificultate în jocul din prima etapă, ne-a susținut necondiționat, așa încât avem datoria să facem totul pentru ca lumea să plece fericită de la stadion”, a spus Flavius Stoican.

Antrenorul a vorbit, apoi, despre așteptările pe care le are de la duelul de astăzi. „Conduc o echipă alcătuită din jucători responsabili, care știu că ne așteaptă o partidă foarte importantă, în care vom întâlni un adversar care a început destul de bine campionatul. Cei de la UTA au un moral foarte bun, sunt încrezători în forțele lor, vin degajați, descătușați, dar asta nu înseamnă că or să aibă un meci ușor aici. Consider că avem toate premisele necesare ca să sperăm într-o victorie: un public extraordinar, un stadion frumos, o atmosferă frumoasă, jucători buni, valoroși, cu calitate!”, a subliniat tehnicianul „lupilor”. ”O să fie un meci deschis oricărui rezultat, iar noi trebuie să facem totul ca să câștigăm. Vreau să văd de la jucătorii mei lucruri frumoase, în ceea ce privește spectacolul, dar și lucruri responsabile, în ceea ce privește situațiile de joc. Trebuie să fim conectați, concentrați, vreau să văd agresivitate din partea lor, în sensul bun al cuvântului, pentru că asta își doresc și oamenii din tribune. Iar dacă suporterii văd atitudine, determinare, atunci la final, chiar dacă rezultatul nu va fi unul pe măsura așteptărilor, ne vom putea uita, cu toții, ochi în ochi”, a spus antrenorul ploieștenilor.

Flavius Stoican a vorbit și despre întâlnirea cu omologul său de pe banca arădenilor, Laszlo Balint „Cred că este prima dată când îl întâlnesc ca adversar. Ne cunoaștem, discutăm, ne-am și văzut acum câteva luni, la Brașov, știu că este interesat de tot ceea ce înseamnă fotbal și își dorește să demonstreze că poate fi un nume în fotbalul românesc. Îl respect, iar acum rămâne de văzut cine va avea câștig de cauză, cine va fi mai bun ca și echipă. Pentru că, până la urmă, noi, ca antrenori, încercăm să ne așezăm bine jucătorii pe teren, să le dăm un moral bun, să le oferim încredere și plăcerea de a juca, dar, până la urmă, totul depinde de ei”, a afirmat Stoican, cel care a încheiat prin a le transmite un advertisment rivalilor din această seară.

„Avem date despre ei, știm că alcătuiesc o echipă bună, dar nici nu vreau să-i ridicăm foarte mult în slăvi, pentru că UTA nu este un adversar de nebătut! Este, totuși, o echipă de Liga a 2-a, și ea cu un lot format în vară, iar arădenii să fie convinși că or să aibă un meci foarte greu aici! Să nu fiu înțeles greșit, UTA este un nume în fotbalul românesc, dar de data aceasta va juca la Ploiești, pe «Ilie Oană» și, în mod cert, îi va fi foarte greu! Eu sunt convins că o să facem o partidă bună și chiar am să fiu dezamăgit dacă nu câștigăm!”, a conchis Stoican.

Concluziile în cazul ultimilor veniţi

Flavius Stoican a vorbit și despre concluziile pe care le-a tras în cazul atacantului francez Guy Gnabouyou și mijlocașului Bogdan Gavrilă, jucători pe care i-a urmărit, miercuri, în testul cu Metalul Buzău. „Guy este în urmă cu pregătirea fizică, dar ne-a arătat că are calități. Vom lua o decizie în zilele următoare, și el așteaptă asta de la noi, dar vrem să fim convinși că vom face alegerea cea mai potrivită”, a spus Flavius Stoican.

„Pe Gavrilă îl cunosc de foarte mult timp. Știu la ce nivel poate ajunge, așa cum știu și la ce nivel se află acum. Este într-o poziție din care poate să mai crească, pentru că la acest moment se află în urmă cu pregătirea fizică, iar totul va depinde doar de el. Eu îi ofer șansa să facă asta, pentru că este un jucător care, atunci când este în formă, face diferența, dar la fel de adevărat este și că, atunci când are de suferit din punct de vedere fizic, nu iese în evidență”, a completat Stoican.

Şi unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul „lupilor”, fundașul dreapta Ștefan Bărboianu, a vorbit, în conferința de presă de vineri, despre așteptările pe care le are de la duelul din această seară.

„Suntem conștienți că niciun meci din acest campionat nu va fi ușor. Drept dovadă jocul din etapa trecută, în care multă lume ne vedea favoriți… Dar, pentru noi, victoria cu Metaloglobus a fost cu atât mai savuroasă, cu cât noi știm cât de mult am muncit pentru ea”, a spus Bărboianu.

„Cu UTA ne așteaptă o partidă extraordinar de dificilă. Este una dintre contracandidatele noastre și sigur va veni să joace cu foarte mare ambiție aici. Dar, tot ce pot să promit este că vom da totul pentru un rezultat pozitiv și vreau ca, la finalul partidei, să putem privi lumea în ochi. Vom face absolut tot ce ține de noi, fizic și tactic, pentru un meci bun și un rezultat pe măsură”, a continuat fundașul „lupilor”.

Pentru Bărboianu, jucător cu peste 250 de meciuri în primul eșalon, la Craiova, Astra, Dinamo, Chiajna, debutul într-un joc oficial pe „Ilie Oană” nu reprezintă, nici pe departe, o presiune. ”Abia aștept meciul, să intru pe teren și să văd tribunele pline! Nu ai cum, ca jucător, să nu-ți fie drag să joci în astfel de partide, pe astfel de stadioane!”, a spus fotbalistul în vârstă de 31 de ani. „Am venit cu sufletul la Ploiești, pentru că am simțit că va fi un an important atât pentru Petrolul, cât și pentru mine, ca fotbalist. Îmi doresc enorm ca, la finalul campionatului, să ne bucurăm pentru promovare!”, a încheiat Bărboianu.

Două nou-promovate au punctaj maxim

Sezonul a început sub auspicii bune pentru câştigătoarele din sezonul trecut ale celor cinci serii ale eşalonului al treilea, astfel că după rezultatele din weekend, primele patru poziţii ale clasamentului intermediar sunt ocupate de acestea.

Fotoliul de lider le aparţine celor de la Turris-Oltul, care au trecut cu 3-0 de Daco-Getica şi au punctaj maxim, la fel ca şi SCM Gloria Buzău, care a dispus cu 2-1 de Ripensia, tot în deplasare. Ambele echipe au încheiat meciul cu câte o dublă, Tescan (Turris-Oltul) şi Valentin Alexandru (SCM Gloria), însă teleormănenii au preluat temporar şefia datorită golaverajului mai bun. Şi Fotbal Club Rapid a făcut 4 puncte din 6 posibile, după ce a tranşat problema învingătoarei în meciul cu Concordia Chiajna încă din prima repriză. Ilfovenii au fost cei care au deschis scorul, dar o dublă a lui Hlistei şi o reuşită a lui Vlada au stabilit scorul pauzei, dar şi al meciului.

Cu un punct câştigat in-extremis, după un penalty transformat de Vădrariu în al treilea minut de prelungire, CSM Reşiţa împarte locul 3 cu Fotbal Club Rapid, cu o linie de clasament identică. CS Mioveni şi Farul Constanţa 1920, ultima victorioasă cu Dunărea Călăraşi, au tot patru puncte, dar stau mai prost la golaveraj.

Cea de-a cincea promovată, AFK Csikszereda, a bifat primul succes al sezonului, după ce a învins cu 3-0 pe Metaloglobus şi a urcat pe locul 8 pentru moment, în timp ce ASU Poli s-a impus pe terenul celor de la Pandurii Lignitul cu acelaşi scor.

Rezultatele celei de-a doua etape din noul sezon:

• FC Farul Constanţa 1920 – AFC Dunărea 2005 Călăraşi 1-0 (1-0)

Baudouin Kanda (31 – pen.)

• AFK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Metaloglobus Bucureşti 3-0 (2-0)

László Hodgyai (13), Eder González (26), Soufiane Jebari (65)

• AFC Ripensia Timișoara – SCM Gloria Buzău 1-2 (1-2)

Călin Toma (11) / Valentin Alexandru (13, 39)

• CS Mioveni – Clubul Sportiv Muncitoresc Reșiţa 1-1 (0-0)

Valentin Balint (73 – pen.) / Daniel Vădrariu (90+3 – pen.)

• CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu – ACS ASU Politehnica Timișoara 0-3 (0-1)

Mircea Axente (14), Alin Manea (58), Adrian Ungureanu (80)

• ASC Daco-Getica Bucureşti – AFC Turris-Oltul Turnu Măgurele 0-3 (0-0)

Denis Ispas (81), Dragoş Tescan (88, 90+2)

• FC Rapid – CS Concordia Chiajna 3-1 (3-1)

Cătălin Hlistei (18 – pen., 23), Marian Vlada (32) / Alexandru Albu (7)

• CS Sportul Snagov SA – ACS Campionii Fotbal Club Argeş 0-3 (0-0)

Andrei Blejdea (52, 72, 77)

• AS FC Universitatea Cluj – ACS Viitorul Pandurii

• Târgu Jiu – joc disputat aseară, după închiderea ediţiei

12.08.2019, ora 18:00

• FC Petrolul Ploieşti – AFC UTA Arad