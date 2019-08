Luiza Rădulescu Pintilie

Corpul profesoral şi cursanţii Centrului de Limbi Străine Belle Languages Ploieşti se află,

până la început de septembrie, în vacanţă şi bucuria este cu atât mai mare cu cât există mulţumirea încheierii unui an educaţional în care s-au obţinut rezultate notabile şi deschideri deja conturate pentru viitorul an.

Punctual, pe agenda directorului general al centrului, Constanţa Ruşinaru, fiecare lună trecută din acest an rămâne legată de evenimente ce reconfirmă parteneriatele şi colaborările instituţionale de prim rang în care, datorită performanţei activităţii desfăşurate, instituţia pe care o coordonează este deja parte. Astfel, în calitate de membru activ al Camerei de Comerţ Bilaterală Britanico-Română, în cadrul căruia s-au pus bazele unui grup educaţional, centrul ploieştean a fost invitat să participe, în luna martie, la un eveniment oganizat la Parlamentul României-Senat, pe o tematică deosebit de actuală – ”Ce cred cu adevărat britanicii despre România 1919-2019”, al cărui invitat special a fost istoricul Tessa Dunlop, prezentatoare radio-TV şi o susţinătoare a culturii româneşti, din perspectiva a ceea ce a reprezentat, istoric şi cultural, Regina Maria pentru România. De asemenea, în aceeaşi lună, s-a regăsit printre participanţii- oameni de afaceri, artişti, sportivi, oficialităţi, reprezentanţi ai ambasadelor – la ceremonia de premiere a celor mai cunoscute branduri româneşti, din perspectiva calităţii produselor şi a serviciilor pe care le girează, în cadrul unui eveniment organizat de Revista Capital şi Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin. Iar din perspectiva standardelor înalte de calitate ale propriilor servicii oferite, însuşi centrul ploieştean a primit vizita oficială a secretarului Camerei de Comerţ Italiene, Giovanni Pometti, încrederea acordată fiind confirmată şi prin invitarea, la ambasada Italiei, pentru sărbătorirea Zilei Italiei alături de membri ai comunităţii italiene şi oameni politici.

Parteneriatul constant cu Consiliul Britanic – instituție guvernamentală a Regatului Unit care reprezintă cultura britanică în toată lumea- începând din 2013, consolidat de la an la an prin rezultatele maxime obţinute de către elevii care frecventează cursurile Centrului de Limbi Străine Belle Languages la examene Cambridge- căruia i s-a acordat astfel statutul de Centru de Excelenţă- a făcut posibil ca reprezentanţii acestuia să se regăsească pe lista invitaţilor la o serie de manifestări importante : reuniunea, la reşedinţa ambasadorului Marii Britanii la Bucureşti, în cadrul tradiţionalului târg Bookfest din luna iunie, a reprezentanţilor editurilor şi a autorilor care şi-au lansat cărţi în România; ceremonia de sărbătorire (în foto), la Arenele BNR-Bucureşti, a zilei de naştere a Alteţei Sale Regale Elisabeta a II-a a Marii Britanii, organizată sub blazonul #30YearsOfFreedom (30 de ani de libertate- de la căderea comunismului), desfăşurată în prezenţa Principesei Maria de România; participarea elevilor centrului, în cadrul parteneriatului cu British Football School, la activităţi sportive alături de traineri autorizaţi UEFA, cu posibilitatea de a exersa limba engleză studiată în cadrul centrului şi ca o avanpremieră la instituirea , începând din anul şcolar viitor, a Zilei Sportului, în colaborare cu membrii comunităţii britanice, scopul fiind cel al promovării sportului şi a limbii engleze- două „limbi” de circulaţie internaţională.

În contextul aceluiaşi fructuos parteneriat, vicepreşedintele Camerei de Comerţ Bilaterală Britanico-Română, Daniel Kearvell, şi-a lansat, în cadrul centrului ploieştean, o nouă carte- Sofia the Starfish-, banii obţinuţi din vânzarea acesteia urmând să fie direcţionaţi către Asociaţia „Te aud România!”, în beneficiul unor tineri care provin din medii dezavantajate, integrându-i în programe de educaţie, mentorat, sport şi proiecte sociale. De altfel, chiar directorul general al centrului- Constanţa Ruşinaru- a fost cooptat în rândul corpului de mentori ai asociaţiei amintite.

Sunt acestea doar câteva dintre coordonatele activităţii parteneriale ce au marcat anul educaţional abia încheiat, un an în care examenele privind evaluarea cursanţilor- YLE, KET, PET, FCE şi CAE- au adus încă o certificare importantă a nivelului înalt de pregătire dobândit de aceştia. Atenţia acordată calităţii procesului educaţional merge până într-acolo încât, pentru al doilea an consecutiv, în baza sponsorizării acordate de Serapis IFM SA , s-a reuşit asigurarea unui sistem de burse anuale privind studiul limbii engleze pentru elevii care înregistrează performanţe educative, dar provenind din medii defavorizate au nevoie de susţinere financiară. Astfel, trei elevi de la Şcoala Gimnazială au beneficiat de asemenea burse şi au obţinut punctaj maxim la examenul Cambridge YLE-movers şi Cambridge KET.

Şi dacă adăugăm că fondul de carte şi cel al suporturilor de curs pentru toate nivelurile de studiu au fost de asemenea extinse şi actualizate prin sponsorizarea acordată centrului de Serapis IFM SA şi parteneriatul cu Fischer International, completăm într-un fel imaginea unui an educaţional care reconfirmă o carte de vizită a excelenţei cu care a devenit sinonim Centrul de Limbi Străine Belle Languages Ploieşti. Şi care constituie, în acelaşi timp, o garanţie a drumului ascendent pe care se va continua activitatea ce va fi reluată în septembrie.