Focarele de rujeolă (pojar) continuă să se răspândească rapid în întreaga lume, potrivit ultimelor rapoarte preliminare furnizate Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), citate de Agerpres, milioane de oameni la nivel mondial prezentând riscul de îmbolnăvire.

În primele şase luni ale anului 2019, cazurile de rujeolă raportate sunt cele mai mari înregistrate din 2006, cu focare care îngreunează sistemele de sănătate şi duc la boli grave, dizabilităţi şi decese în multe părţi ale lumii. Au existat aproape de trei ori mai multe cazuri raportate până la această dată în 2019 decât au existat în aceeaşi perioadă a anului trecut, a anunţat luni OMS pe site-ul său.

Republica Democratică Congo, Madagascar şi Ucraina au raportat cel mai mare număr de cazuri în acest an. Cu toate acestea, cazurile au scăzut semnificativ în Madagascar în ultimele luni ca urmare a campaniilor la nivel naţional de vaccinare împotriva rujeolei, ceea ce – potrivit OMS – subliniază cât de eficientă este vaccinarea în stoparea focarelor şi protejarea sănătăţii.

Epidemii majore sunt înregistrate în Angola, Camerun, Ciad, Kazahstan, Nigeria, Filipine, Sudanul de Sud, Sudan şi Thailanda.

Cifrele publicate de OMS arată că, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie s-au înregistrat 364.808 de cazuri de rujeolă în 182 de ţări, faţă de 129.239 anul trecut, în aceaşi perioadă, în 181 de ţări.

Statele Unite au raportat cel mai mare număr de cazuri de rujeolă în 25 de ani. În regiunea europeană a OMS, au fost raportate aproape 90.000 de cazuri în primele şase luni ale acestui an, depăşindu-le pe cele înregistrate pentru întregul an 2018 (84 462) – deja cel mai mare număr din actualul deceniu.

În celelalte regiuni, OMS a înregistrat o explozie de cazuri în Africa, aproape multiplicate cu 10, o creştere de 230% în Pacificul de Vest şi de 50% în estul Mediteranei. Prin contrast, Asia de Sud-Est şi regiunea Americilor au înregistrat o scădere de 15% a cazurilor.

Cele mai mari focare sunt în ţările cu rată redusă a vaccinării împotriva rujeolei, în prezent sau în trecut, ceea ce a lăsat un număr mare de persoane vulnerabile la boală. În acelaşi timp, focare prelungite apar chiar şi în ţările cu rate mari de vaccinare la nivel naţional, dar cu disparităţi între comunităţi, zone geografice şi între grupurile de vârstă. Când destui oameni care nu sunt imuni sunt expuşi la rujeolă, aceasta se poate răspândi foarte repede, scrie OMS.

Motivele pentru care persoanele nu sunt vaccinate variază semnificativ între comunităţi şi ţări: lipsa accesului la servicii medicale de calitate sau servicii de vaccinare, conflictele şi deplasările, dezinformarea cu privire la vaccinuri sau conştientizarea scăzută a necesităţii vaccinării. Într-o serie de ţări, rujeola se răspândeşte în rândul copiilor mai mari, tinerilor şi adulţilor care nu au fost vaccinaţi în trecut.

OMS solicită tuturor să se asigure că sunt la zi cu vaccinările împotriva rujeolei, pentru protejare împotriva bolii fiind necesare două doze de vaccin. Conform celor mai recente recomandări de călătorie ale organizaţiei, toată lumea trebuie să fie protejată împotriva rujeolei înainte de a călători într-o zonă în care există boala. OMS recomandă călătorilor să fie vaccinaţi împotriva rujeolei cu cel puţin 15 zile înainte de călătorie.

Rujeola este una dintre cele mai contagioase boli din lume, iar decesele cauzate de aceasta sunt cauzate cel mai adesea complicaţiilor.

Cele mai mari epidemii de rujeolă apar în ţările unde imunizarea împotriva rujeolei este redusă. Potrivit AFP, în ţările occidentale, cei care se opun vaccinării se bazează pe o publicaţie din 1998 care leagă vaccinul împotriva rujeolei de autism. OMS a analizat în mod repetat aceste critici şi a stabilit că autorul publicaţiei, britanicul Andrew Wakefield, a falsificat rezultatele. Neîncrederea poate avea motive religioase, cum este cazul la New York, unde boala a fost adusă de călătorii nevaccinaţi veniţi din Israel.

Potrivit OMS, mai puţin de unu din zece cazuri de rujeolă sunt raportate la nivel mondial, ceea ce înseamnă că amploarea epidemiei este mult mai mare decât statisticile oficiale.