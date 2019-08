F. T.

În ultima perioadă, pompierii militari din cadrul ISU “Șerban Cantacuzino” Prahova” au acționat pentru stingerea mai multor incendii de vegetație produse în județ. Acestea au izbucnit, cel mai probabil, din cauza utilizării focului în spaţii deschise, precum și a aruncării țigărilor nestinse la întâmplare, în contextul în care temperaturile au fost forte ridicate. Suprafața pârjolită numai în zilele de sâmbătă și duminică a fost de peste 9.000 de metri pătrați. În condițiile în care urmează și alte zile “de foc”, pompierii prahoveni nu exclud înmulțirea unor astfel de evenimente, acesta fiind și motivul pentru care atrag atenția asupra faptului că utilizarea focului deschis pentru curățarea terenurilor în condiţii de vânt, fără respectarea măsurilor obligatorii de protecţie, favorizează propagarea incendiilor la locuințele oamenilor, proprietăți sau la fondul forestier.

În plus, reprezentanții ISU Prahova amintesc, într-un comunicat de presă, faptul că “nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderilor de vegetație uscată atrage aplicarea de sancțiuni contravenționale, cu amenzi cuprinse între 1.000 – 6.000 de lei pentru persoane fizice, respectiv între 25.000 – 50.000 de lei pentru persoane juridice. De asemenea, incendierile din ariile protejate constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an”.

Totodată, pentru evitarea producerii unor astfel de eveniomente nedorite, tot pompierii prahoveni reamintesc și măsurile de prevenire care trebuie respectate: utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; arderile se fac doar în locuri special amenajate, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi; sunt obligatorii supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului, după terminarea activităţii; este interzisă utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.).