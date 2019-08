Alina Bunghez

Informația potrivit căreia orașul Comarnic ar fi primul din țară care va introduce o vinietă pentru mașinile înmatriculate în București și Ilfov care tranzitează localitatea a stârnit vâltoare în rândul locuitorilor zonei săptămâna trecută. Aprobată și dorită cu ardoare de localnici, respinsă vehement –

nu fără interes – de bucureșteni, ideea a apărut sub formă de recul în urma deciziei Primăriei Capitalei de a impune taxa Oxygen–B pentru mașinile din provincie și cele cu norme mari de poluare. Cert este că ideea nu a aparținut edilului local din Comarnic, ci unei reprezentante a presei, care, dintr-un exces de zel, a publicat informația conform căreia în orașul de intrare pe Valea superioară a Prahovei s-a luat deja decizia impunerii unei astfel de taxe. Lucru neadevărat.

Primarul oraşului Comarnic, Sorin Popa, spune că ideea introducerii vinietelor pentru maşinile înmatriculate în Bucureşti şi Ilfov este una bună, dar nu are cum să ia el această măsură. Edilul a discutat, de altfel, cu specialiştii pentru a vedea dacă există posibilitatea introducerii vinietelor. S-a ajuns însă la concluzia că acestea nu pot fi impuse de U.A.T. Comarnic, atâta timp cât DN 1, inclusiv porțiunea ce tranzitează centrul orașului Comarnic, aparține și este administrat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Maşinile formează, în Comarnic, cozi pe kilometri întregi, vara şi iarna, spre orașele turistice de pe Valea Prahovei. Tocmai de aceea, primarul Sorin Popa consideră că o taxă pentru maşinile înmatriculate în Bucureşti şi Ilfov „nu e o ideea rea”. Banii colectați din această taxă ar urma să se utilizeze în proiecte menite să asigure protecția sănătății locuitorilor orașului și îmbunătățirea calității vieții.

Mai mult, traversarea Drumului Național 1 a devenit o adevărată piatră de încercare pentru pietoni, de-a lungul timpului aici petrecându-se numeroase accidente rutiere, din nefericire unele soldate cu pierderi de vieți omenești.

Cu toate acestea, edilul susține: „Nu am pe ce pune taxă, deocamdată. Trebuie găsită o cale legală. Hotărârea nu are cum să fie dată de Consiliul Local pentru că DN1 aparţine CNAIR. Mi-ar plăcea să-mi consolideze bugetul această taxă. Ideea nu e rea, trebuie găsită calea legală însă. Nu putem iniția nicio taxă, pentru că nu avem pe ce, dacă nu suntem proprietari”, a declarat Sorin Popa, primarul orașului Comarnic.