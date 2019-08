• Acesta va fi gazda Campionatelor Europene şi Cupei Mondiale de Paraşutism

Pentru cei pasionaţi de avioane, dar şi de saltul cu paraşuta, ziua de mâine poate fi considerată o adevărată şansă, mai ales că vine în completarea minivacanţei de Sf. Maria. Aeroclubul României a anunţat că organizează în Prahova “Ziua porţilor deschise la Aerodromul din Strejnic”. Aflat la mică distanţă de Ploieşti, Aerodromul din Strejnic devine, de fiecare dată când sunt organizate competiţii sau demonstraţii aviatice, un adevărat magnet pentru împătimiţii zborului, fie că este vorba despre adulţi, fie despre copii. Este de așteptat ca la fel să se întâmple şi mâine, când organizatorii au anunţat demonstraţii aeriene care vor fi executate de cei mai cunoscuţi “specialişti în domeniu”, pe afişul evenimentului anunţat figurând: Hawks of Romania, Blue Wings Romania, White Wings.

Trebuie menţionat însă că Aerodromul din Strejnic îşi va deschide porţile mâine pentru publicul larg ca un fel de avanpremieră a unui eveniment pe care urmează să-l găzduiască această unitate teritorială a Aeroclubului României până pe data de 21 august. Este vorba despre Campionatele Europene şi Cupa Mondială de Paraşutism, considerate ca fiind un eveniment de talie mondială în paraşutism, la care sunt aşteptaţi participanţi atât din România, cât şi din Belarus, Republica Cehă, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Qatar, Rusia şi Statele Unite ale Americii.

Conform programului acestei competiţii, delegaţiile participante vor ajunge în Prahova chiar la sfârşitul acestei săptămâni, competiţiile –

care vor include şi salturi în formaţie cu paraşuta – fiind programate duminică, luni şi marţi, evenimentul urmând să se încheie pe 21 august, odată cu plecarea concurenţilor. Desfăşurarea evenimentului menţionat la unitatea teritorială din Prahova a Aeroclubului României este mai mult decât îndreptăţită, Aerodromul Strejnic fiind şi anul acesta gazda unui eveniment de talie mondială în parașutism după ce, anul trecut, aici a fost organizat Campionatul Mondial de Acrobaţie clasa Advanced, pentru care s-a primit titlul de “Organizatorul Anului”.

Pe de altă parte, acest gen de evenimente nu se desfăşoară întâmplător la Strejnic, având în vedere faptul că, în fiecare an, Aeroclubul României organizează aici şi cursuri în vederea obţinerii licenţelor de paraşutist, pilot de planor, pilot de avion şi pilot de aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor, dintre absolvenți fiind selecţionate persoanele care vor face parte din echipele care vor participa la competiţiile de profil, respectiv la demonstraţiile aeronautice. Aeroclubul „Gheorghe Bănciulescu” Ploiești își desfășoară activitatea pe Aerodromul Strejnic, acesta asigurând lecții de zbor, salturi cu parașuta, organizarea de competiţii, dar şi servicii de navigaţie. Conform istoricului, acest aeroclub a fost înființat în anul 1936, din inițiativa unui colectiv condus de ing. George Țintă, pentru propagandă aviatică și formarea de piloți și tehnicieni. Din fondurile strânse și din cotizații, subvenții și ajutoare date de autoritățile și societățile petroliere din regiune de la acea vreme, aeroclubul a inaugurat, în anul 1936, pe terenul de la Strejnic, o școală de zbor cu motor, dotată cu patru avioane noi tip Bücker Jungmann și încadrată cu instructori și personal tehnic necesar, director și șef de pilotaj fiind numit chiar profesorul ing. Țintă. În perioada 1936-1942, școala a format 199 de piloți gradele I și II. În februarie-martie 1945, problemele economice și politice naționale au impus restrângerea temporară a activităților sportive aviatice și desființarea, printre altele, şi a acestui aeroclub. Dar, în anul 1948, Şcoala de zbor de la Strejnic se redeschide, iar din anul 1952 începe și formarea de paraşutişti sportivi. În 1959, școlile de zbor de la Strejnic și Ghimbav rămân singurele în funcțiune, iar din anul 1962 activitatea de zbor cu motor a fost orientată numai către obținerea de performanțe. În acest scop, aeroclubul a început pregătiri în vederea participării la competițiile naționale și internaționale, iar un an mai târziu a demarat şi antrenamentele pentru planorism de performanță.