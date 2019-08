Peste un sfert dintre angajaţii din România recunosc că remuneraţiile sunt insuficiente şi sunt nevoiţi să ceară împrumuturi familiei şi prietenilor până la primirea următorului salariu, potrivit unui sondaj efectuat de Best Jobs şi preluat de Mediafax. 32% din respondenţi afirmă că situaţia lor financiară s-a înrăutăţit. Jumătate dintre respondenţi a declarat câştiguri de mai puţin de 2.500 de lei pe lună net, aproape un sfert au un salariu de până la 3.500 de lei pe lună net, iar restul depăşesc acest nivel.

Aproape 37% dintre respondenţi spun că au aceeaşi situaţie financiară ca anul trecut, în timp ce 32% dintre respondenţi susţin că situaţia lor financiară s-a înrăutăţit în decursul ultimelor 12 luni, iar 10% afirmă chiar că a avut un declin major. Doar 20,7% au văzut o îmbunătăţire a situaţiei financiare în ultimul an.

Trei din zece respondenţi spun că peste 45% din salariul lunar se duce, în mod obişnuit, pe datorii. Alţi 25% susţin că dau între 25% şi 45% din salariu pentru a acoperi toate datoriile acumulate, iar o treime dintre respondenţi plătesc cel mult un sfert din salariu în acest sens. Şi cu toate că doar 12% spun că nu au datorii de achitat, nu toţi reuşesc să mai pună bani deoparte de la o lună la alta, în timp ce aceia care reuşesc spun că sumele economisite lunar sunt foarte mici.

Aproape jumătate dintre respondenţi nu pun niciun leu deoparte, o treime economiseşte sub 10% din ceea ce câştigă lunar şi numai 11% dintre respondenţi spun că reuşesc să economisească ceva mai mult, de până la un sfert din salariu.

Pentru a se încadra în banii pe care îi câştigă lunar, românii taie cel mai mult din bugetul de călătorii (64% dintre respondenţi), de haine (57,6% dintre respondenţi), din cel de relaxare la teatru, film, concerte etc. (47,8% dintre respondenţi).

De asemenea, aproape jumătate (47% dintre respondenţi) reduc mesele luate în oraş. Totodată, mai sunt reduse cheltuielile pentru: sport (17,2%), alimente (13,5%), sănătate (12,7%), transport (8,9%), educaţie, cărţi, studii etc. (7,20%), utilităţi (gaze, curent, apă, căldură) – 4,61%.

În ciuda îngrijorărilor sau problemelor financiare, românii nu pot sau nu vor să renunţe la anumite categorii de cheltuieli, precum: abonamentul de telefonie (66% dintre respondenţi), abonamentul la internet (58,2%), abonamentul la cablu (41,8%), maşina personală (23,1%), ţigări (15,8%), călătorii (15%), sport (11,2%), haine (10,9%), relaxare (8,07%).