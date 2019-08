N. D.

Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploieşti invită publicul amator de muzică bună, în perioada 23-25 august, la cea de-a doua ediție a „Jazz on the Rooftop”. Proiect marca Ploieşti Jazz Festival, evenimentul se va desfăşura pe terasa clădirii de sticlă din centrul oraşului, respectiv sediul Primăriei Ploieşti, unde vor evolua trupe şi artişti ai acestui gen muzical atât din ţară, cât şi din străinătate. Astfel, „Jazz on the Rooftop” va fi deschis, pe 23 august, de la ora 20.00, de Zoom Band & Emil Bîzgă (România), iar de la ora 21.30 vor putea fi ascultaţi cei de la RC & The Melody Makers (România/Italia/Olanda/US). Sâmbătă, 24 august, de la ora 19.00, pe scenă va urca trupa Ploiești Jazz Trio (România), iar de la ora 20.15 – Pilani Bubu Quartet. În ultima seară, de la ora 19.00, vor evolua Luiza Zan (România) şi Jazzpar Trio (Ungaria), după care va urma reprezentația celor de la Groove Garden (România), programată să aibă loc începând cu ora 20.15. Preţul unui bilet este de 70 de lei/zi, iar al unui abonament, valabil pe toată perioada evenimentului, este de 160 lei, fără să se aplice discounturi, biletele putând fi achiziţionate de la Casa de bilete a filarmonicii sau on-line.

Faţă de evenimentul de anul trecut, ediţia din acest an va înregistra şi o premieră, în contextul în care Filarmonica “ Paul Constantinescu”a anunţat că a semnat recent un parteneriat cu una dintre cele mai importante companii din domeniul muzical.

Astfel, în premieră pentru România, filarmonica va aduce pe acoperișul Primăriei Ploieşti un pian de concerte Steinway & Sons – tip Boston pentru susținerea concertelor din cadrul Festivalului Internațional “Jazz on the rooftop” by Ploiești Jazz Festival – eveniment ce face parte dintr-o serie mare de concerte, manifestări, workshop-uri și expoziții dedicate celor 50 de ani de jazz organizat în România, în contextul în care primul Festival de Jazz din România a avut loc la Ploiești, în anul 1969.