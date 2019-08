N.D.

Sub genericul “Vacanţă la Muzeu”, Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova continuă, şi în această lună, seria cursurilor tematice.

Astfel, în perioada 19-23 august, copiii sunt aşteptaţi la Muzeul Petrolului din Ploieşti pentru a participa la cursul “Un strop de istorie la Muzeul aurului negru”. Dedicat elevilor cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani, prin intermediul acestui curs, unde prezenţa este contra-cost (4 lei de persoană), se va putea afla povestea petrolului, participanţii putând face cunoştinţă cu “aurul negru” inclusiv în sala special amenajată la subsolul muzeului, unde prezentarea va fi însoţită de proiecţii video. De asemenea, copiii vor putea afla detalii despre evoluţia sistemelor de foraj-extracţie ale petrolului şi prin intermediul utilajelor expuse în curtea muzeului, mai mult, vor putea participa şi la experimente cu petrol, identificând câteva dintre proprietăţile acestuia.

De menţionat că Muzeul Petrolului a fost inaugurat în octombrie 1961 şi are un patrimoniu estimat la peste 8.000 de piese muzeale. Este singurul muzeu de acest gen din România, înfiinţarea sa la Ploieşti fiind considerată o recunoaştere a statutului oraşului în cadrul industriei petroliere din ţară noastră.

Potrivit prezentării acestei muzeu, printre cele mai importante exponate se regăsesc utilaje de foraj din lemn sau metalice din secolul al XIX-lea; panouri exemplificând sistemul de solventare selectivă cu dioxid de sulf, inventat de Lazăr Edeleanu; hărți geologice; mostre mineralogice; felinare cu petrol; macheta primei instalații de foraj mecanic folosită în România etc.

Totodată, în patrimoniul Muzeului Petrolului se găsește şi un fond foarte bogat de documente, care cuprinde brevete de invenție, lucrări științifice ce descriu istoricul fabricării parafinei, uleiului, benzinelor; albume, scrisori și fotografii document ale lui Lazăr Edeleanu, considerat fondatorul petrochimiei românești și universale.

Din anul 2017, Muzeul Petrolului a trecut sub administraţia Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova şi a fost redeschis publicului, pentru vizitare, în luna februarie 2018. Cei care trec pragul acestui muzeu au posibilitatea aflării celor mai importante momente ale istoriei petrolului şi ale oraşului Ploieşti – atât de împletite una cu cealaltă – şi prilejul de a cunoaşte personalităţile marcante ale activităţilor de descoperire, exploatare şi prelucrare ale acestui important zăcământ natural.

Pe lângă expoziţia permanentă, muzeul mai deţine şi colecţii de arheologie, artă plastică prezentate publicului larg sub formă de expoziţii temporare.