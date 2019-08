Astăzi debutează un nou sezon de Liga 2 Casa Pariurilor, unul care se anunță mai interesant ca niciodată, echipe și derby-uri de tradiție în fotbalul românesc, antrenori ambițioși, jucători de perspectivă, reprezentând ingredientele unei competiții care are printre marile favorite la promovare și Petrolul.

Mai multe cluburi provenite din orașe de tradiție în fotbalul românesc se numără la startul competiției. Ploiești, Timișoara, Constanța, Arad, Cluj-Napoca, Pitești sunt printre orașele de legendă care acum speră la revenirea în Liga I.

Locul 1 – obiectiv declarat pentru Petrolul, ieri, la conferința de presă de către antrenorul Flavius Stoican, va primi un trofeu unic, transmisibil, acordat prima dată campioanei Ligii 2 la finalul sezonului 2017-2018, Dunărea Călărași, trofeu care are o înălțime de 60 de centimetri și care cântărește 13 kilograme.

Cupa este realizată din bronz acoperit galvanic cu 20 de microni de argint, dar, până la final, vor fi multe ”războaie” de purtat…

Președintele Petrolului, Marius Stan, și antrenorul Flavius Stoican au apărut ”în echipă”, alături, la conferința premergătoare sezonului, Stan deschizând speech-ul încrezător: ”Sunt optimist, au venit 16 jucători, cred că am reușit să fim un grup omogen, o mică familie. Am adus jucători de caracter, jucători care vor da tot ce pot. Nu avem supervalori, nici nu vom avea pe termen scurt supervalori, dar vom forma o echipă cu atitudine” – a spus acesta, completat de Stoican.

”Ne așteaptă un campionat lung, sunt multe echipe care vor promovare. Eu sunt bucuros, îmi e drag să merg la antrenament, pentru că văd dorință.

Iar dorința noastră cea mare e să promovăm. Nu o să ne fie ușor, dar am încredere în acești băieți. Avem liniște financiară, sufletească și sunt convins că vom fi aplaudați la final” – a spus antrenorul.

Vis-a-vis de debutul în eșalonul secund, care se va petrece duminică, la Metaloglobus, antrenorul spune că: ”vom avea un meci greu. Trebuie să mergem cu atitudine, să dăm maxim. Îmi doresc mult mai mult de la jucătorii de atac. Sunt jucători care pot face diferența, dar trebuie să o dovedească. Mai am câteva semne de întrebare privind primul unsprezece, evaluez atent fiecare antrenament” – a spus Stoican.

Stoican evaluează – Gavrilă și un francez la antrenamente

În paralel cu pregătirea etapei de start, antrenorul Petrolului mai caută soluții pentru întărirea echipei, compartimentul ofensiv fiind prioritatea.

Astfel, un fost petrolist, dar și un fost elev al lui Stoican, Bogdan Gavrilă, ultima dată în Malta, unde a evoluat pentru La Valletta, a apărut la ședințele de pregătire, la fel ca și un atacant francezo-ivorian, Guy Gnabouyou – ultima dată la Iraklis în Grecia.

Un verdict în privința celor doi se va lua săptămâna viitoare, Stoican făcând din atacantului de culoare… subiect de glume.

Cine transmite partidele

Cele mai tari meciuri din noul sezon al Ligii 2 Casa Pariurilor se văd în direct la Digi Sport, Look, Telekom Sport. Cel puțin patru partide vor fi difuzate în fiecare etapă. În runda de debut vor putea fi urmărite live 5 jocuri.

Iată programul primei runde din Liga 2 Casa Pariurilor, ediția 2019-2020:

2 august

CSM Reșița – Universitatea Cluj, ora 18:00 • LIVE

3 august

Concordia Chiajna – Daco-Getica, ora 11:00

Turris-Oltul Turnu Măgurele – Pandurii Tg. Jiu, ora 11:00

ASU Politehnica Timișoara – CS Mioveni, ora 11:00

Viitorul Pandurii Tg. Jiu – Sportul Snagov, ora 11:00

UTA Arad – Dunărea Călărași, ora 13:00 • LIVE

Fotbal Club Rapid – Farul Constanța, ora 18:00 • LIVE

4 august

SCM Gloria Buzău – AFK Csikszereda, ora 11:00

Metaloglobus București – FC Petrolul Ploiești, ora 13:30 • LIVE

6 august

Fotbal Club Argeș – Ripensia Timișoara, ora 19:30 • LIVE