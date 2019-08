La finalul săptămânii trecute au început Campionatele Naționale rezervate juniorilor „A”, „B” și „C”, din județul nostru, FC Petrolul Ploiești și Astra participând în toate cele trei competiții organizate de către Federația Română de Fotbal, în timp ce Petrosport și CSM Ploiești au grupe doar în competițiile republicanilor Under 19 și Under 17.

În prima etapă, petroliștii și-au împărțit victoriile cu Rapid București, 3-6 (marcatori Ardic, Constantinescu, Simionescu) la „U 19” și 3-0 la „U 17” (marcatori Cr. Licsandru (2), N. Ghiță), în vreme ce formația „U 16” s-a impus cu 6-0, pe terenul Astrei (meci jucat pe stadionul Prahova, goluri L. Iancu, M. Rădulescu (2), L. Ion, L. Grigore (2)).

Astra a obținut două victorii, la Under 19 și Under 17, în timp ce Petrosport a ”împărțit” rezultatele, câștigând la juniorii ”mari”, apoi pierzând meciul 2, cu Progresul Spartac.

Singurele echipe de fotbal juniori care au debutat fără punct au fost cele A şi B ale CSM Ploieşti, care au pierdut partidele jucate pe teren propriu, la Strejnic, în compania celor de la ACS Prosport Academy.

Juniorii A (U19), pregătiţi de Dragoş Negraru, au fost învinşi cu 5-2 (golurile noastre au fost marcate de Cezar Badea şi Gabriel Burcea), iar juniorii B (U17), antrenaţi de Pompiliu Stoica, au cedat, cu 3-1 (gol Codruţ Ghidia, jucătorii echipei ploieștene fiind transferaţi, în această vară, sub formă de împrumut de la clubul Savi Sport).

Campionatul Național U19 – Meciurile Etapei 1

AFC Astra – Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon 10 – 0

ACS Petrosport Ploieşti –

AFC Progresul 1944 Spartac 3 – 1

CSM Ploieşti – ACS Prosport Academy 2 – 4

FC Petrolul Ploieşti – Fotbal Club Rapid 3 – 6

Campionatul Național U17 – Meciurile Etapei 1

AFC Astra – Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon 2 – 1

ACS Petrosport Ploieşti –

AFC Progresul 1944 Spartac 1 – 3

CSM Ploieşti – ACS Prosport Academy 1 – 3

FC Petrolul Ploieşti – Fotbal Club Rapid 3 – 0

Campionatul National U16 – Meciurile Etapei 1

AFC Astra Giurgiu – FC Petrolul Ploiești 0 – 6

AFC Chindia Târgovişte – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 1 – 1

AFC Botoșani – CSS Târgovişte 4 – 2

ACS Kids Tâmpa Braşov a stat

LPS Suceava – ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2 – 1

ACSM Politehnica Iaşi – ACS Colţea 1920 Braşov 0 – 0