V. Stoica

Fântâna centrală de la Castelul Peleș a redevenit funcțională, în urma lucrărilor de reabilitare efectuate de Veolia România, astfel că, începând din această săptămână, turiștii români și străini pot admira și acest punct de atracție din curtea renumitului palat.

Societatea Veolia România, expert în managementul resurselor de apă, a sprijinit Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș pentru reîntregirea monumentului istoric şi a teraselor acestuia, prin execuţia lucrărilor necesare repunerii în funcţiune a fântânii centrale din curtea Castelul Peleş. Această fântână este cea mai mare dintre cele 16 fântâni existente în curtea castelului și a fost reabilitată printr-un proces amplu de refacere a sistemului de instalaţii de apă şi jet, cât şi prin intervenţii de construcţii pentru refacerea estetică şi funcţională a obiectivului, lucrări care au durat aproximativ două luni.

Fântâna este funcțională din această săptămână, când se împlinesc 144 de ani de la ceremonia de punere a pietrei de temelie a Castelului Peleș.

„Fântâna refăcută reprezintă un element de dinamică în percepția palatului și adaugă un plus de valoare acestuia. Fiecare turist care va vizita Castelul Peleș se va putea bucura de frumusețea spectacolului oferit de fântâni, așa cum erau odinioară”, a precizat profesor doctor arhitect Augustin Ioan, președintele Asociației pentru Patrimoniul Regal Peleș.

Cele 16 fântâni reprezintă lucrări de artă ce întregesc monumentul istoric și terasele acestuia, iar fotografiile de epocă ne arată splendoarea grădinilor cu fântânile arteziene funcționale. Fântâna principală este cea mai importantă datorită amplasamentului ei față de Castelul Peleș și față de Piațeta Complexului Economat.

„Compania noastră susține valorile românești, de aceea ne-am implicat în acest proiect deosebit. Fântâna reabilitată din Curtea Castelului Peleș este un monument istoric, un reper național și suntem mândri că prin expertiza noastră am dus la reîntregirea unuia dintre cele mai importante monumente istorice din România. Așa cum am redat Bucureștiului fântânile din Piața Unirii, cu ajutorul specialiștilor Apa Nova, așa ne dorim ca această reabilitare să contribuie esenţial la creşterea calităţii vieţii culturale a comunităţii, iar cei peste 400.000 de turiști, care vizitează anual Muzeul Național Peleș, să se bucure acum și de acest glorios simbol al României”, a declarat și Mădălin Mihailovici, director general Veolia România.

Sursa foto: Facebook / Familia Regală a României