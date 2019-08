Sportivă din Sinaia, Ana Bogdan (26 de ani, 152 WTA) s-a calificat în turul II al turneului de Mare Șlem de la US Open, după ce a trecut în minimum de seturi de britanica Harriet Dart (23 de ani, 139 WTA), scor 6-3, 6-1. La capătul a doar o oră și 14 minute de joc, prahoveanca a reușit să se impună fără vreo problemă, dominând meciul de la un capăt la altul.

În turul următor, românca va juca împotriva sportivei Petra Martic (22 WTA), contra căreia are un palmares negativ (3-0 pentru croată). Ana Bogdan vine după o serie excelentă, la US Open având 4 meciuri jucate (trei din calificări), fără set pierdut, sportiva din Sinaia învingând, pe rând, cu 2-0, pe Mattek Sands (USA), Perez (Australia), Shinikova (Bulgaria) și Dart (Anglia), astfel că meciul se anunță mai echilibrat decât o arată cele 100 de locuri care despart cele două sportive în clasament.

De menționat că este pentru a doua oară în carieră când românca atinge turul II al turneului de la Flushing Meadows, iar astăzi va avea șansa de a depăși această performanță maximă la turneul American de Mare Șlem.