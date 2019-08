• În Prahova – lista include 9 unităţi şcolare neavizate sanitar şi 52 în curs de avizare privind securitatea la incendiu

• Prefectul judeţului, Mădălina Lupea, va verifica în teren desfăşurarea lucrărilor de reparaţii

Luiza Rădulescu Pintilie

Nu mult ore le-a dat, ieri, ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, prefecţilor pentru a-i transmite, în colaborare cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene, o situaţie la zi privind şcolile din teritoriu care nu dispun de apă potabilă, care au încă toaletele în fundul curţilor, care nu sunt autorizate sanitar şi din punct de vedere al securităţii la incendiu, cu scopul declarat al urgentării măsurilor care se impun astfel încât unităţile de învăţământ să se redeschidă, pe 9 septembrie, în condiţii corespunzătoare.

De altfel, starea inacceptabilă în care se află încă în România prea multe unităţi de învăţământ – şi nu numai în mediul rural, ci şi prin oraşe – izbucneşte, în toată dimensiunea ei alarmantă, de mulţi ani, în prag de nou an şcolar ! Astfel încât, potrivit unei statistici a Ministerului Educaţiei, anul trecut – atenţie, la 100 de ani de la Marea Unire! – existau în întreaga ţară aproape 2.500 de şcoli cu toalete în fundul curţii, iar prin februarie anul acesta – când s-a mai anunţat una dintre multele campanii de reglementare „hei-rupistă” a situaţiei – numărul scăzuse (potrivit datelor aceluiaşi minister) la 1.489 de unităţi fără toalete în interior, fără apă caldă şi fără canalizare, precizându-se că au fost alocate fonduri în valoare de 65 de milioane de lei pentru ca, în sfârşit, imaginile de Ev Mediu să rămână, măcar într-un tardiv ceas al doisprezecelea, în trecut ! Astăzi când e de presupus că datele vor fi centralizate, ne vom afla la încă o oră a adevărului… Iar pentru Prahova lista include 9 grădiniţe şi şcoli neautorizate sanitar şi alte 52 fără avizele necesare de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” Prahova…

Până în anul de graţie 2019, niciunul dintre cei vreo 25 de miniştri care au condus învăţământul românesc nu a reuşit să-şi treacă drept reuşită performanţa de a fi adus toate şcolile la hotarul civilizaţiei, câteva mii având, încă, anul trecut, toalete în curte, iar acum vreo şase luni existând, potrivit statisticii Ministerului Educaţiei, 1489 de astfel de cazuri, drept pentru care s-a anunţat că există bani şi situaţia va fi, în sfârşit, complet rezolvată!

Ieri, în videoconferinţă cu prefecţii, şefii structurilor MAI din teritoriu şi cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare, ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor- vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, a cerut, în prezenţa ministrului interimar al Educației Naționale, Valer Daniel Breaz, să i se prezinte, din fiecare judeţ, o situaţie la zi a stadiului în care se află şcolile, pentru a grăbi ceea ce se poate grăbi astfel încât elevii să fie primiţi, pe 9 septembrie, data începerii noului an de învăţământ, în spaţii sigure şi civilizate.

Puţin după încheierea şedinţei, am solicitat precizări pe această temă conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, profesorul Horia Toma, inspector şcolar general adjunct, confirmându-ne că tocmai erau centralizate datele referitoare la situaţia concretă din judeţul Prahova. Ca urmare, acesta ne-a precizat că la momentul actual există încă în judeţ 9 grădiniţe şi şcoli neautorizate sanitar, acestea funcţionând în comunele Şotrile, Şoimari, Măneşti, Podenii Noi şi localitatea Posada-Comarnic. În principal, acestea nu au putut obţine autorizaţia din cauza faptului că au grupurile sanitare în exterior sau probleme privind alimentarea cu apă – având în vedere că înseşi localităţile în care funcţionează unele dintre aceste unităţi înregistrează astfel de disfuncţionalităţi. În acelaşi timp, alte peste 50 de unităţi şcolare nu au încă autorizaţiile necesare privind securitatea la incendiu, fie pentru că au realizat o serie de lucrări de reparaţie şi modernizare şi sunt în curs de obţinere a avizărilor necesare, fie pentru că aceste lucrări sunt în plină desfăşurare.

În acelaşi timp, potrivit datelor incluse într-o informare apărută ieri pe pagina de Facebook a Instituţiei Prefectului – Judeţul Prahova, dintre cele 897 de clădiri în care funcţionează unităţi de învăţământ, pentru 52 sunt în curs de desfăşurare demersurile de autorizare – avizare. În 78 de instituţii şcolare se desfăşoară lucrări de reparaţii şi amenajări, doar în trei – din Comarnic, Măneciu şi Ceptura – nefinalizându-se până la începerea anului de învăţământ, termenul prevăzut fiind 2021-2022. În zilele următoare, prefectul judeţului, Mădălina Lupea, va verifica personal, în teren, stadiul acestor lucrări.O situaţie nominală a unităţilor de învăţământ din judeţ care nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu transmisă, ieri, la redacţie, de reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al Judeţului Prahova, evidenţiază că, dintre cele 52 de clădiri aflate în această situaţie, 21 aparţin unor grădiniţe, iar 27 unor şcoli, 3 fiind săli de sport şi una având destinaţie de internat. Unităţile de învăţământ în discuţie sunt atât din municipiul Ploieşti şi alte oraşe- Câmpina, Comarnic, Sinaia,Vălenii de Munte, Plopeni, Mizil, cât şi din mediul rural-Valea Călugărească, Bălţeşti, Boldeşti Grădiştea, Brazi, Colceag, Dumbrăveşti, Floreşti, Gornet, Olari, Plopu, Scorţeni, Bucov, Măneşti,Telega, Tomşani, Rîfov, Ariceştii Rahtivani, Gorgota, Şirna, în total fiind vorba despre 27 de localităţi.

În paralel, în ceea ce privește siguranța în școli, a fost întocmit un plan comun de acțiune, unitățile de învățământ fiind repartizate între structurile MAI și polițiile locale și, de asemenea, se realizează un plan privind asigurarea fluenței traficului rutier în zona unităților de învățământ.

Aşadar, urgenţă pe „frontul” şcolilor fără apă potabilă şi cu sute de elevi trimişi în locul despre care se spune că şi regele merge pe jos tocmai în fundul curţii ! A câta urgenţă?! Greu de spus… Dar măcar de-ar fi în sfârşit ultima …