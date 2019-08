ALDE a decis, luni, ca partidul să iasă de la guvernare, a declarat Călin Popescu Tăriceanu. De asemenea, preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a decis retragerea din cursa pentru prezidenţiale . În acelaşi timp, Tăriceanu va demisiona din funcţia de preşedinte al Senatului la începutul sesiunii parlamentare din septembrie, potrivit MEDIAFAX. Tăriceanu a spus, întrebat cum vor proceda parlamentarii ALDE la moţiunea de cenzură, că ALDE va acţiona ca un partid de opoziţie şi va vota împotriva Guvernului.

ALDE şi Pro Romania au decis o alianţă, prima măsură comună fiind susţinerea lui Mircea Diaconu.

Călin Popescu Tăriceanu a precizat că miniştrii ALDE vor demisiona din Guvern, ca o consecinţă a deciziei partidului de a se retrage din Executiv. În cazul în care vreun ministru nu îşi va prezenta demisia, el va fi exclus din ALDE. Ramona Mănescu a precizat deja că va rămâne ministru de Externe, chiar dacă ALDE a decis să iasă de la guvernare. Ea a adăugat că se așteaptă să fie exclusă din ALDE, dar că nu va intra în PSD.

PSD merge înainte cu guvernarea

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că PSD va merge înainte cu guvernarea ţării, alături de partid venind toţi cei din ALDE şi Pro România care au curaj să îşi asume acest lucru. Ea a adăugat că dincolo de jocul politic, importantă e stabilitatea guvernării.

„PSD va merge înainte cu guvernarea ţării şi alături de noi vor veni toţi cei din ALDE şi Pro România care au curajul de a-şi asuma acest proces, care înţeleg că fuga de responsabilitate şi laşitatea nu vor duce niciodată România mai departe. Dincolo de obiectivele şi calculele electorale ale unui grup restrâns, important este să nu dezamăgim cetăţenii care ne-au dat votul şi încrederea în 2016”, a scris Viorca Dăncilă, luni, pe Facebook.

Liderul PSD a mai spus că „Dacă unii dintre membrii ALDE nu înţeleg aceste lucruri, vor pierde iremediabil: în faţa românilor, în faţa colegilor de bună-credinţă care au fost sacrificaţi în numele unor interese mărunte, în faţa celorlalte instituţii ale statului român şi în faţa partenerilor noştri externi. PSD va asigura stabilitatea acestei guvernări. Dincolo de jocul politic al unora, este important ce se întâmplă cu destinul ţării şi ce credibilitate avem în plan extern”.

UDMR aşteaptă moţiunea de cenzură

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, susţine că UDMR aşteaptă să fie depusă moţiunea de cenzură anunţată de PNL, iar Uniunea se va comporta la fel ca la moţiunea precedentă, pe care a votat-o. Kelemen e de părere că de această dată sunt şanse ca moţiunea să treacă, potrivit MEDIAFAX.

Kelemen Hunor a mai declarat că era de aşteptat ieşirea ALDE de la guvernare, fapt care lasă Guvernul Dăncilă fără majoritate în Parlament.

„Era de aşteptat să se întâmple ieşirea ALDE de la guvernare, ALDE aştepta o reacţie constructivă din partea PSD ceea ce nu s-a întâmplat şi au rupt coaliţia. Din punctul lor de vedere este o decizie firească, ceea ce înseamnă că în momentul în care se va produce demisia miniştrilor ALDE şi vor ieşi de la guvernare, Guvernul rămâne fără majoritate în Parlament. Or fără majoritate nu poţi să guvernezi, asta este consecinţa. PSD nu a reuşit, nu a putut să menţină ALDE în coaliţie, să preţuiască ceea ce a obţinut în 2016 şi ceea ce a funcţionat până azi, dar asta problema lor, şi noi doar constatăm că nu există majoritate şi un guvern minoritar nu are cum să reziste în Parlament un an de zile. Nu ştiu ce calcule fac cei de la PSD, cu cine vor să facă majoritate, decizia noastră a fost luată mai demult, am spus că nu mai putem susţine acest guvern şi am şi votat o moţiune de cenzură. Nu se schimbă nimic, rămânem în opoziţie şi ne vom comporta ca atare în momentul în care se va pune problema unui vot indiferent din ce direcţie vine”, a spus Kelemen.

Potrivit acestuia, în momentul de faţă Viorica Dăncilă are la dispoziţie câteva alternative, prima fiind constatarea că nu are majoritate şi îşi înaintează demisia din funcţia de prim-ministru, iar Guvernul este demis.

Acesta a precizat că alegeri anticipate nu se pot declanşa, fiindcă s-a intrat în perioada ultimelor şase luni din mandatul preşedintelui, astfel că această chestiune dispare „şi nu rămâne decât asumarea guvernării de către un partid, de către o coaliţie, de către toţi cei din opoziţie”.

PNL caută aliați

PNL va depune o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, a anunţat Ludovic Orban, afirmând că a mandatat liderii grupurilor parlamentare din PNL să negocieze cu celelalte partide în acest context.

„Am mandatat liderii grupurilor parlamentare să demareze consultări cu liderii grupurilor parlamentare, mai puţin cu PSD. Demarăm practic negocierile pentru moţiunea de cenzură. Obiectivul fundamental al PNL, afirmat în repetate rânduri, este acela de apune capăt cât mai repede posibil acestei guvernări toxice care face un rău imens României. Oricânf vom avea capacitatea de a obţine o majoritate parlamentară care să voteze demietrea acestui Guvern”, a adăugat Orban.

El a susţinut că PNL e pregătit să îşi asume guvernarea în cazul căderii Cabinetului Dăncilă.

Liderul USR cere alegeri anticipate

Liderul USR Dan Barna solicită demisia premierului Viorica Dăncilă, făcând apel la celelalte partide parlamentare să accepte un acord politic prin care să poată fi organizate alegeri anticipate cât mai curând.„Până astăzi, au fost aliaţi în jurul borcanului cu miere. I-a unit dorinţa comună de a-şi consolida puterea şi influenţa şi de a-şi albi dosarele penale, astfel încât să nu mai răspundă pentru banii publici sifonaţi în propriile buzunare. De astăzi, social-democraţii Vioricăi Dăncilă şi liberal-democraţii lui Călin Popescu Tăriceanu îşi separă drumurile, iar România e cu un pas mai aproape de eliberarea de PSD şi ALDE”, a transmis USR, într-o postare pe pagina de Facebook a partidului.

Premierul Viorica Dăncilă a trimis la Cotroceni propunerile de noi miniştri

Luni, premierul Viorica Dăncilă a transmis, la Palatul Cotroceni, propunerile de miniştri, decise în Comitetul Executiv al partidului de săptămâna trecută, potrivit MEDIAFAX. CEx a stabilit ca Dana Gîrbovan să fie propusă la Ministerul Justiţiei, Mihai Fifor la conducerea MAI, iar senatorul Şerban Valeca la portofoliul Educaţie, Ana Birchall vicepremier pentru parteneriate, iar Iulian Iancu vicepremier pe probleme economice, a anunţat preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă.

Dana Gîrbovan a anunţat pe Facebook că şi-a depus demisia pentru că i se pare un gest firesc, astfel încât procedura de numire a sa în funcţia de ministru al Justiţiei să fie iniţiată.De asemenea, membrii Secţiei pentru judecători din cadrul CSM au decis, luni, într-o şedinţă care a durat 30 de secunde, să aprobe demisia din magistratură a Danei Gîrbovan.