Centrul american pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) investighează ţigările electronice ca posibilă cauză pentru o serie de îmbolnăviri pulmonare în rândul adolescenţilor şi adulţilor tineri din 14 state americane, a informează agenţia Reuters, preluată de Agerpres.

Conform CDC, nu există dovezi că această afecţiune ar fi de origine infecţioasă şi sunt necesare mai multe informaţii pentru a determina cu certitudine că ţigările electronice sunt de vină.

CDC colaborează cu departamentele pentru sănătate din Wisconsin, Illinois, California, Indiana şi Minnesota în cadrul acestei investigaţii. Începând cu 28 iunie în statele americane au fost raportate 94 posibile cazuri de îmbolnăviri pulmonare grave legate de vapare, conform unui comunicat dat publicităţii recent. Dintre aceste cazuri, 30 s-au înregistrat în Wisconsin.

Pacienţii au acuzat simptome precum tuse, senzaţia de sufocare şi stări accentuate de oboseală. Unii dintre ei au necesitat trecerea pe ventilaţie mecanică.

Contactat de Reuters, un purtător de cuvânt al CDC nu a putut oferi şi alte informaţii, iar oficialii sănătăţii din statele respective nu au răspuns la întrebări.

Alte state americane, printre care New York şi New Jersey, au emis avertismente cu privire la riscurile vapatului.

CDC nu a făcut legătura între boala pulmonară şi vreo marcă anume de ţigări electronice. În SUA producătorul de e-cigarette cu poziţie dominantă pe piaţă este Juul Labs.

„La fel ca în cazul oricăror probleme legate de sănătate asociate cu folosirea produselor de vaporizare, continuăm să monitorizăm aceste cazuri”, conform unei declaraţii dată de Juul Labs, duminică, pentru Reuters.

„Aceste cazuri reafirmă nevoia de a menţine toate produsele pe bază de tutun şi care conţin nicotină departe de adolescenţi, prin reglementarea strictă a accesului la aceste produse. De asemenea trebuie să ne asigurăm că produsele ilegale, cele contrafăcute, imitaţiile şi cele prin care se administrează substanţe aflate sub control nu ajung pe piaţă şi în mâinile tinerilor”, se mai menţionează în declaraţie.

În general se consideră că ţigările electronice sunt mai sigure decât cele tradiţionale, care ucid aproximativ jumătate dintre consumatorii pe termen lung, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Cu toate acestea, efectele pe termen lung ale dispozitivelor de administrare a nicotinei prin vapare rămân în mare parte necunoscute.