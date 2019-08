Numerele năucesc mintea: 70.000 de dolari pe minut, 4 milioane pe oră, 100 de milioane pe zi. Atât de repede a crescut averea Waltonilor, clanul din spatele lui Walmart Inc., de când a publicat Bloomberg anul trecut clasamentul celor mai bogate familii din lume. În acest ritm, bogăția lor a crescut cu $23.000 de când ați început să citiți aici. Un angajat nou la Walmart va fi făcut 6 cenți în același timp, spre cei 11 dolari pe oră ai salariului minim, potrivit Bloomberg, preluat de Hotnews.

Chiar și în aceste vremuri de bogăție extremă și inegalitate brutală, contrastul este strigător. Moștenitorii lui Sam Walton, fondatorul strâns la pungă al lui Walmart, adună bogăție la o scară aproape fără precedent – și nu sunt singurii. Averea lor a crescut cu 39 de miliarde, până la 191 de miliarde, de când au urcat în 2018 pe primul loc în topul celor mai bogate familii. Și alte dinastii americane sunt pe aproape. Familia Mars, de dulce faimă, a adăugat 37 de miliarde, urcând la 127. Koch, familia de industriași influentă politic, a mai pus mâna pe 26 de miliarde și a ajuns la 125. Și așa merge pe tot globul. Cei mai bogați 0,1% din americani controlează acum mai multă bogăție decât oricând după 1929, dar și omologii lor din Asia și Europa câștigă la fel. În lume, cele mai bogate 25 de familii dețin aproape 1,4 trilioane de dolari, cu 24% mai mult decât anul trecut. Pentru unii critici, aceste cifre reprezintă dovada că trebuie reglat capitalismul. Inegalitatea a devenit o problemă politică explozivă, de la Paris la Seattle și la Hong Kong. Dar cum să reduci diferența în creștere dintre săraci și bogați? Tensiunile cresc și chiar unii moștenitori miliardari susțin măsuri cum ar fi taxele pe avere.

O completare notabilă în acest an: familia regală saudită. House of Saud valorează 100 de miliarde de dolari, pe baza plăților cumulative pe care se estimează că le-au primit în ultimii 50 de ani membrii familiei regale de la Divanul Regal, biroul executiv al regelui. Și este o valoare modestă. În fond, gigantul petrolier Aramco, bijuteria economiei saudite, este cea mai profitabilă companie din lume. Regatul speră să-l listeze la burse la o evaluare de 2 trilioane de dolari.