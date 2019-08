Un bărbat se întoarce de la serviciu cu un robot detector de minciuni. Fiul său de 12 ani vine de la școală cu două ore mai târziu decât normal.

– Unde ai fost până acum ? întreabă tatăl.

– La bibliotecă, să pregătesc un referat.

Robotul se întreaptă spre el și îi trage o palmă. Tatăl explică:

– Dragul meu, acest robot este detector de minciuni! Ai face mai bine să-mi zici adevărul!

Copilul continuă:

– Ok, am fost la un prieten și ne-am uitat la un film: „Cele 10 porunci”, zice copilul, iar robotul îi mai trage o palmă

– Aoleu ! Bineee ! De fapt, era un film porno, concluzionează copilul.

Tatăl: – Să-ți fie rușine! La vârsta ta, nu-mi mințeam niciodată părinții!

Robotul merge spre tată și îi trage o palmă. Mama apare și ea și zice:

– Se vede că-i fiul tău!

De îndată, robotul îi trage o palmă și mamei.

***

O blondă ajunge la serviciu plângând în hohote. Șeful o întreabă îngrijorat ce a păţit, la care ea răspunde:

– Azi dimineață am primit telefon și am aflat că mama a murit.

Șeful o consolează:

– De ce nu te duci tu acasă ca să te odihnești? Și-așa nu avem prea mult de lucru.

Blonda refuză spunând că mai bine lucrează, ca să mai uite de necaz. După două ore, șeful trece pe lângă biroul ei și o aude plângând și mai tare.

– Ce s-a mai întâmplat? o întreabă. La care ea răspunde:

– Tocmai a sunat sora mea și mi-a zis că și mama ei a murit…

***

Un ginecolog vrea să se reprofileze auzind că ar câștiga mai bine ca mecanic auto…

Învață individul și se duce la un service auto să dea test de angajare. La rezultate, stupoare: tipul luase nota 15…Se duce și-l întreabă pe mecanicul șef:

– Bine domne, cum se poate așa ceva: un candidat a luat 5, celălalt 7,… eu nota 15?!

– Da, domne, hai să vedem: ți-am dat să desfaci carburatorul, l-ai deschis corect… 5 puncte. Te-am pus să-l închizi… l-ai închis corect: 5 puncte. Și ți-am mai dat 5 puncte de la mine că ai făcut totul prin țeava de eșapament!

***

Bulă ia note mici la școală. Vine Bulă de la școală și îi zice lui taică-su:

-Tată, tată! Am luat un 2 la mate!

Taică-su îi trage o mamă de bătaie! A două zi, vine Bulă şi zice:

-Tată, tată! Am luat un 2 la geografie!

Taică-su îi trage iar o mamă de bătaie! A treia zi vine Bulă acasă și

zice:

-Tată, tată! Am luat un zece la muzică!

La care taică-su îi trage o palmă și zice:

– După cele întâmplate, tu mai ai chef de cântat?!

***

Trei blonde intră într-un bar. Sunt fericite, dansează și cântă. Tot comandă fiecare câte ceva de băut. Barmanul,până la urmă, le întreabă ce sărbătoresc. Una dintre ele îi explică:

– Tocmai am terminat un puzzle și ne-a luat numai 3 luni să terminăm.

– Și? întrebă barmanul.

– Pe cutie scria 2-4 ani!