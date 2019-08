Petre Apostol

Jucătoarea prahoveană de tenis Ana Bogdan este, pentru a patra oară la rând, pe tabloul principal al turneului de Mare Șlem US Open, care se desfășoară la New York, în Statele Unite ale Americii.

Cap de serie nr. 28 în faza preliminară, sportiva din Sinaia a trecut de americanca Bethanie Mattek-Sands, scor 7-5, 7-5, și de australianca Ellen Perez, scor 6-4, 7-6 (6), pentru ca, în ultimul tur al calificărilor, să se confrunte cu Isabella Shinikova (Bulgaria).

Ana Bogdan nu a avut niciun fel de probleme în a se impune, câștigând partida cu scorul de 6-1, 6-3, în mai puțin de o oră de joc (53 de minute).

Astfel, Ana Bogdan a obţinut a patra prezenţă consecutivă pe tabloul principal la US Open, la precedentele trei participări oprindu-se în al doilea tur.

În primul tur de pe tabloul principal, sportiva din Prahova o va întâlni, în această seară (în jurul orei 18:00), pe britanica Harriet Dart, nr. 140 mondial, prezentă, de asemenea, în calificări. Cele două jucătoare nu s-au mai confruntat, până acum, în circuitul mondial profesionist, iar câștigătoarea o va întâlni, în următorul tur, pe învingătoarea dintre Petra Martic (Croația, cap de serie nr. 22) și Tamara Zidansek (Slovenia).