Potrivit informațiilor apărute în cursul acestui an pe diverse site-uri cu profil cinematografic, se pare că actorul britanic Daniel Craig, ajuns la 51 de ani, a decis ca noul film din seria James Bond, ce va fi lansat în 2020, să fie ultimul în care acesta să interpreteze rolul celebrului agent secret 007. Astfel, sutele de milioane de fani ai filmelor din populara franciz[ de acțiune așteaptă cu nerăbdare să afle numele celui care va duce mai departe povestea începută de Sean Connery în anii 60’, cu lansarea primelor filme din serie, Dr. No (1962), Din Rusia, cu dragoste (1963), Goldfinger (1964), Operațiunea Thunderball (1965) sau A doua șansă (1967). După Sean Connery, următorii actori care au intrat în pielea personajului James Bond au fost Roger Moore (7 filme), Timothy Dalton (2 filme), Pierce Brosnan (4 filme) și Daniel Craig (4 filme).

Primii doi favoriți în acest moment sunt Tom Hiddleston și Richard Madden, la aceeași cotă, 3.50, urmați de Idris Elba, la o cotă de 6.00. În cadrul aceluiași top, pe poziția a 6-a îl găsim pe Tom Hardy, actor în mare vogă în ultimii ani. 7.50 este cota reporterului din Venom (2018).

Tom Hiddleston și Richard Madden, primii doi favoriți

Născut pe data de 9 februarie 1981, în Westminster, Londra, Tom Hiddleston a absolvit Royal Academy of Dramatic Art în 2005, fiind cunoscut publicului în special din filmele Thor, în care interpretează rolul lui Loki, fratele personajului principal. Interesant este faptul că Hiddleston a fost invitat la audiții de către regizorul Kenneth Branagh (cei doi mai colaboraseră în trecut) pentru rolul principal din Thor, însă în cele din urmă Branagh a decis că rolul antagonistului Loki i se potrivește chiar mai bine. Hiddleston a jucat și în filmul ,,Miezul nopții în Paris’’, regizat de Woody Allen și premiat cu Oscar pentru scenariu, peliculă în care a interpretat rolul lui Scott Fitzgerald. De-a lungul carierei sale, Tom Hiddleston a câștigat Premiul Globul de Aur, Laurence Olivier Award for Best Newcomer in a Play (2008), Premiul MTV pentru cea mai bună luptă (2013), Premiile Laurence Olivier (2008) și MTV Movie Award for Best Villain (2013).

Actor de teatru, film și televiziune, Richard Madden s-a născut în anul 1986 și a crescut în Elderslie, Scoția, fiind înscris, la vârsta de 11 ani, de către părinții săi la un curs de teatru pentru tineri. Absolvent al Royal Scottish Academy of Music and Drama), Madden este cunoscut publicului în special pentru rolurile Robb Stark din fabulosul serial Urzeala Tronurilor (2011), dar și cel al gărzii de corp din miniseria Netflix de mare succes Bodyguard (2018). Dacă între Urzeala Tronurilor și filmele din seria 007 nu există prea multe conexiuni, ei bine, rolul ofițerului de poliție David Budd din Bodyguard, veteran de război ce ajunge garda de corp a Ministrului de Interne, este o pledoarie cât se poate de potrivită pentru ca Richard Madden îl înlocuiască pe Daniel Craig în următoarele filme din seria Bond.