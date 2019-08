Un număr de 29 de organizaţii nonguvernamentale şi grupuri civice au adresat o scrisoare deschisă preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituleţu-Buică, şi ministrului Afacerilor Externe, Ramona Mănescu, prin care atrag atenţia că, dacă se menţine ritmul actual de înscriere, până la împlinirea termenului limită se vor pre-înregistra doar 40.000 de cetăţeni pentru votul în diaspora, potrivit Agerpres.

„În prima săptămână de la lansare am monitorizat informaţiile publicate în timp real pe www.votstrainatate.ro şi am constatat următoarele. Media zilnică a înscrierilor pentru votul în secţia de votare este de aproximativ 470, iar media zilnică a înscrierilor pentru votul prin corespondenţă este de aproximativ 425 de persoane. Un calcul probabilistic demonstrează că dacă media de interes pentru înregistrarea pe site a cetăţenilor cu drept de vot se păstrează, până la împlinirea termenului limită de înscriere, atunci, pe 11 septembrie 2019, se vor înscrie aproximativ 21.600 la votul în secţia de vot şi aproximativ 19.500 de cetăţeni la votul prin corespondenţă”, se arată în scrisoare. Conform aceleiaşi surse, în lume există 5,6 milioane de români, dintre care 700.000 cu paşapoarte CRDS (cetăţean român cu domiciliul în străinătate – n.r.).

„Raportat la numărul cetăţenilor români cu drept de vot din diaspora ne dăm seama că, de fapt, cifra finală nu va reflecta nevoia reală de prezenţă la vot a cetăţenilor, aşa după cum se cunoaşte din istoricul ultimelor scrutine. Am corelat cele de mai sus cu demersurile noastre de promovare a înscrierii pe www.votstrainatate.ro în comunităţile în care ne desfăşurăm activitatea şi ne-am dat seama că tot ceea ce se întâmplă este insuficient. Puterea noastră de impact este inferioară posibilităţilor reale pe care le au instituţiile pe care le reprezentaţi în calitate de autorităţi ale statului”, se explică în scrisoare. Semnatarii menţionează că informaţiile de interes public şi comunicarea dinspre instituţiile statului „pot fi îmbunătăţite”, invocând în acest sens dreptul constituţional al cetăţenilor români la informaţie (art. 31 alin. (2) din legea fundamentală), precum şi Codul de bune practici în materie electorală al Comisiei de la Veneţia, „care specifică în mod clar obligaţia autorităţilor de a informa cât mai bine” cetăţenii.

Astfel, se solicită promovarea de urgenţă a beneficiilor înregistrării la vot pe site-ul www.votstrainatate.ro.

„Demersul dumneavoastră ar avea un impact mult mai mare, deoarece aţi putea folosi canale media de comunicare diverse, precum difuzarea de mesaje de interes public, reglementată de CNA, flyere distribuite la graniţă, afişe la sediile MAE sau ale ambasadelor şi consulatelor României, inclusiv prin parteneriat cu instituţii omoloage ale statelor în care diaspora românească trăieşte sau alte asemenea”, menţionează organizaţiile.

O altă cerere este publicarea în timp real pe site-ul www.votstrainatate.ro de date adiţionale, prin adăugarea informaţiilor suplimentare despre înscrişii per ţară/regiune/localitate.

„Informaţiile să fie uşor de accesat, de înţeles şi de interogat informatic, atât pentru votul în secţia de votare, cât şi pentru votul prin corespondenţă. Acest lucru va permite celor interesaţi să promoveze site-ul AEP în interiorul comunităţilor de rezidenţă”, se mai menţionează în scrisoare. Semnatarii doresc, de asemenea, publicarea pe site a informaţiilor referitoare la probabilitatea de a exista înregistrări de cereri duble de la persoane unice, astfel încât una şi aceeaşi persoană să se înscrie, pentru siguranţă, atât pentru votul în secţie, cât şi pentru votul prin corespondenţă.

Printre grupurile civice şi ONG-urile semnatare, din diaspora şi din ţară, se numără: Iniţiativa România şi alţi membrii ai platformei civice Contract România, #Rezistenţa, Asociaţia Platforma România 100, Asociaţia Voci pentru Democraţie şi Justiţie – VeDem Just, Corupţia Ucide.