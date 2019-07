N. D.

Păstrând tradiţia, Ziua Imnului Național al României va fi sărbătorită, și în acest an, de instituţii de cultură din Prahova.

Astfel, astăzi, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova anunţă organizarea unor manifestări la secţiile exterioare ale muzeului, conform următorului program: la ora 11,00, la Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” din Ploieşti va avea loc o manifestare omagială organizată împreună cu Asociația Cadrelor Militare în rezervă și retragere „Aurel Vlaicu”- Prahova și Asociația Cultul Eroilor – Prahova „Regina Maria”.

Despre istoricul Imnului național și semnificația sa în viaţa social-politică și culturală a țării vor rosti alocuțiuni prof.dr.Al.I.Bădulescu și col.(rtr.)Chiper Constantin, urmate de un recital de versuri rostite de prof. Nelu Stan. În finalul acţiunii, cei prezenţi vor avea prilejul să asculte cântece de luptă, vitejie și de libertate din discografia românească. De asemenea, la Muzeul Conacul “Pană Filipescu” din Filipeştii de Târg, la ora 11.00, este programat matineul „Ziua Imnului Național – Revoluția de la 1848. Reperele unei epoci.”, în cadrul căruia va avea loc şi prezentarea cărții „Persoane celebre din Europa, America și România”, la care vor participa membri ai Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și in Retragere din M.A.I. – filiala Câmpina, precum şi elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială din comuna Florești. Nu în ultimul rând, la Muzeul “Casa Domnească din Brebu va avea loc, la ora 11.00, evocarea „Deșteaptă-te, Române!”, la care vor participa elevi ai Școlii Gimnaziale „Matei Basarab” din Brebu.

Ziua Imnului Naţional al României – „Deşteaptă-te române!”, simbol al unităţii Revoluţiei Române de la 1848 – este sărbătorită an de an la 29 iulie, dată la care, în anul 1848, cântecul s-a auzit pentru prima dată, oficial, în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea.

Ziua Imnului Naţional al României a fost instituită în anul 1998, prin lege, care prevede că această zi va fi marcată de către autorităţile publice şi de către celelalte instituţii ale statului, prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative cu caracter evocator şi ştiinţific, în spiritul tradiţiilor poporului român, precum şi prin ceremonii militare specifice, organizate în cadrul unităţilor Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne.