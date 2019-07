F. T.

În perioada 6 – 7 iunie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier Prahova au acționat pe șosele din județ pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente, în special pentru identificarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză și a celor care conduc autovehicule sub influența băuturilor alcoolice. Nu au fost “uitați” nici pietonii și bicicliștii.

În acest context, au fost controlate 1271 de autovehicule, fiind aplicate 463 sancțiuni contravenționale (dintre care 115 au fost pentru nerespectarea limitelor legale de viteză !). Totodată, 79 de amenzi au fost date bicicliștilor.

Una peste alta, în weekendul trecut, 33 de șoferi auto au rămas fără permis de conducere (trei dintre aceștia pentru depășirea vitezei cu 50 km/h peste limita legală, 13 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și 17 pentru alte abateri). Totodată, au fost reținute 8 certificate de înmatriculare.

În plus, au mai fost întocmite și șase dosare penale – dintre care cinci pe numele unor conducători auto care au fost depistați la volan având o îmbibație alcoolică în etilotest care depășea 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat – și unul pentru alte infracțiuni la regimul rutier.