• UPG devine astfel prima instituţie de învăţământ superior din Regiunea Sud Muntenia care accesează fonduri prin POR 2014-2020

Violeta Stoica

Universitatea “Petrol-Gaze” Ploiești a devenit prima instituție de învățământ superior din cele șapte județe componente ale Regiunii Sud Muntenia care a obținut finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Rectorul Universității “Petrol-Gaze” Ploiești, prof. univ. dr. ing. Pascu-Mihai Coloja, și directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Mușat, au semnat ieri – la sediul UPG – contractul pentru finanțarea proiectului de modernizare, dotare și recompartimentare a Corpului I din cadrul universității ploieștene.

Este un proiect care va îmbunătăți substanțial condițiile de desfășurare a activității educaționale și de formare din cadrul UPG și, după cum a afirmat rectorul Universității Petrol-Gaze Ploiești, Pascu-Mihai Coloja, este un prim pas în demararea unor proiecte ample de modernizare a infrastructurii acestei instituții de învățământ superior.

Managerul proiectului pentru care s-a semnat ieri contractul de finanțare europeană prin POR 2014-2020, conf. univ. dr. Daniela Popovici, a declarat că, în urma finalizării acestui proiect, Corpul I al universității va avea o altă structură, modernizată, asemeni universităților de prestigiu din România și din lume. Proiectul al cărui contract a fost semnat ieri are drept scop dotarea Corpului I, care aparține Facultății Tehnologia Petrolului și Petrochimie, o facultate cu tradiție din cadrul UPG Ploiești. „Vor fi modernizate sălile de curs, laboratoarele, vor fi dotări cu echipamente noi. Sperăm ca prin această modernizare să fim din ce în ce mai tentanți pentru studenți și cred că este de bun augur și faptul că, din toamna acestui an, am lansat un nou program de studii – prelucrarea petrolului și petrochimie în limba engleză. Avem semnale că din afară se dorește a se urma acest program, dar în limba engleză, pentru a fi mai ușoară inserția absolvenților pe piața muncii din afara României. Ne propunem și un program de master în limba engleză, care să fie o continuare a programului de licență în limba engleză. Astfel, vom avea și infrastructura, dar și studenții care să se folosească de această infrastructură”, a declarat prof.univ. Daniela Popovici. Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia, a apreciat ca fiind un moment important pentru Regiunea Sud Muntenia semnarea, la Ploiești, a primului contract de finanțare pentru îmbunătățirea infrastructurii învățământului superior: “Așteptam acest moment, pentru că am mai avut unele colaborări cu corpul didactic al UPG, dar acest proiect este cel mai important pe care îl vom duce la capăt, pentru că ADR Sud Muntenia va fi un partener al dumneavoastră, și mai apoi să îndeplinească funcția de control. Acest proiect va fi completat de un al doilea proiect, care se află în momentul de față în perioada de evaluare tehnico-financiară, astfel încât Universitatea Petrol-Gaze va semna contracte de finanțare în valoare de 60 de milioane de lei, în condițiile în care alte universități ale Regiunii Sud Muntenia au depus mai greu proiecte, altele – deloc, putem afirma că, și din acest punct de vedere, UPG Ploiești și-a menținut statutul de cea mai importantă universitate din regiune”.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, absolvent al Universității “Petrol-Gaze” Ploiești, a fost prezent la semnarea contractului de finanțare pentru primul mare proiect cu finanțare europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020 parafat de o instituție de învățământ superior din Regiunea Sud Muntenia. “Consiliul Județean Prahova poate sprijini implementarea unor proiecte de modernizare a infrastructurii ce aparține Universității petrol-Gaze, inclusiv cu cofinanțarea unor proiecte. Cu toții ne dorim să avem la Ploiești o universitate puternică și se cunoaște faptul că inclusiv condițiile de desfășurare a activității educaționale atrag studenți. Toți cei care au absolvit Universitatea Petrol-Gaze, inclusiv subsemnatul, cred că aici se pot dezvolta oameni de o anumită factură. Știu că aveți și un alt proiect aflat în evaluare și sunt sigur că și acela va fi acceptat pentru finanțare. Accesarea fondurilor europene va contribui la schimbarea condițiilor de învățământ, dar și la o revigorare a atragerii de noi generații de studenți dornici să abordeze specializările unice în țară, care numai la Ploiești pot fi studiate și aprofundate”, a declarat șeful administrației județene, Bogdan Toader.

Până în prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost depuse 1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. Dintre acestea, 303 aplicații, cu o valoare solicitată de peste 1,9 miliarde de lei, au fost depuse de solicitanții din județul Prahova. La nivelul Axei 10, de îmbunătățire a infrastructurii educaționale, sunt depuse spre finanțare 23 de proiecte, prin care sunt solicitate fonduri cu o valoare de peste 170 de milioane de lei.