Victor Dragomir are 14 ani și este elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale”, pasionat de astronomie și astronautică, medaliat cu bronz la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică. A ales să-și petreacă vacanța de vară într-un mod inedit, la Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova, pentru a transmite celor mici pasiunea sa. A inițiat Clubul ,,Micii Astronauți – Luceafărul”, a cărui activitate se desfășoară bilunar la Școala Gimnazială ,,Andrei Mureșanu”, începând cu anul 2014, muzeul susţinând expozițiile realizate cu lucrările membrilor clubului, în cadrul Proiectului educativ ,,Aventura cosmică- Misiuni imaginare”.

– De ce ai ales să vii în vacanță aici, la muzeu?

– Doresc să-i ajut și pe alți copii să învețe astronomie, deoarece eu, când eram mic, îmi doream să merg la școală să învăț astronomie, nu știam că nu se predă această materie și am fost foarte dezamăgit, pentru că aveam o mare pasiune încă de atunci. Nu vreau să li se întâmple altor copii așa cum mi s-a întâmplat mie.

– Cum ți-ai descoperit această pasiune pentru astronomie?

– Încă de pe la vârsta de 4 ani îmi întrebam părinții ce fac oamenii mari şi așa am aflat că se duc la lucru. Atunci mi-am dat seama că aș vrea să fac ceva diferit și m-am gândit ce interesant ar fi ca locul meu de muncă să nu fie pe planeta asta, așa încât mi-am dorit să devin astronom. Am început să mă documentez, n-a fost o pasiune trecătoare, de copil. Părinții și-au dat seama de asta și au început să-mi aducă diverse cărți, reviste din domeniu. M-au captivat atunci cărțile marelui cercetător Stephen Hawking, care aveau povești foarte bine construite, cu un calculator care deschidea un portal spre Univers și mi-aș fi dorit ca acest lucru să devină realitate.

– Ce-ai făcut mai departe, pentru a-ţi urma pasiunea?

– Când am ajuns la școală, eram fericit că puteam să primesc răspunsuri la întrebările pe care le aveam. În ciclul primar am întrebat-o pe doamna învățătoare în ce clasă o să fac astronomie și am aflat că nu se studiază deloc. Atunci am făcut împreună cu dânsa Clubul ,,Micii Astronauți – Luceafărul”. Mai merg în vizită la ei și am fost impresionat, amintindu-mi cum eram eu, când aveam vârsta lor, de aceea m-am bucurat când le-am văzut lucrările în expoziția de la muzeu.

– Cum dorești să le stârnești curiozitatea celor mici, pentru astronomie, în vara aceasta?

– Îmi place să le povestesc ce știu, să-i ajut să-și descopere pasiunile. De exemplu, când eram clasa a II-a, le-am făcut o prezentare elevilor din clasa a VI-a, fiindcă îmi place să dau informațiile mai departe. Cu cât aflam mai multe, vroiam să știu și mai mult, sper să devină și ei la fel de pasionați. Sunt sigur că dacă s-ar preda și la clasă această disciplină, copiii ar fi interesați.

– În ce etapă te afli acum cu studiile în domeniul astronomiei?

– Chiar dacă sunt elev în clasa a VIII-a și am avut examen pentru care a trebuit să mă pregătesc, am reușit să fac multe progrese la astronomie. În februarie, în vacanță, am fost la un concurs național la Voroneț, unde am luat medalie de bronz. Am participat și la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică, unde am fost premiat tot cu medalia de bronz și anul viitor sper să particip la olimpiada internațională în domeniu.

– Îți urez succes, îți doresc să-ți îndeplinești visul de a deveni astronaut şi aștept să ne saluți și din spațiu.

– Chiar îmi doresc asta, sunt pasionat de istorie și descoperiri, de exemplu marele explorator Magellan, care a ajuns pe tărâmuri necunoscute… aș vrea să fiu un astfel de om, să ajung unde nimeni n-am mai ajuns, să pășesc unde nimeni n-a mai pășit…

– Dacă ai putea să-ți alegi tu o planetă pe care să ajungi, care ar fi aceea?

– N-aș vrea să fie o planetă monotonă, ca variantă plauzibilă mi-ar plăcea să fiu pe Marte, are mulți vulcani enormi, cea mai mare vale din întregul sistem solar, de aproape 5000 de km, o climă cu furtuni care pot să acopere o întreagă emisferă și de aceea își schimbă mereu înfățișarea. Dar planeta mea preferată este Jupiter, e cea mai captivantă și cea mai periculoasă în același timp.

– Îți mulțumim și te așteptăm cu drag să începi cursurile de vară la muzeu.

A consemnat Roxana Manolache