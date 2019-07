N.D.

Evoluţia tehnologiei şi apariţia mediului online au fost propice, după cum arată şi realitatea, inclusiv în cazul religiei, însăşi Patriarhia României având un site de ştiri – Basilica.ro – prin intermediul căruia sunt făcute publice ultimele evenimente din ţară şi străinătate care au legătură cu creştin ortodocşii români. Astfel, recent, publicaţia on line menţionată a anunţat că părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului, care a înfiinţat asociația Pro Vita, este protagonistul unei pelicule care a fost prezentată la un festival internaţional din Australia. Concret, potrivit Basilica.ro, „Sanctuarul Părintelui Nicolae Tănase pentru cei răniţi” este filmul nominalizat la cel mai bun documentar la Byzanfest, primul festival de scurt metraj creștin ortodox din lume în mediul online. Filmul este regizat de Andrei Russu, un tânăr originar din Timişoara, care a studiat şi locuieşte acum în Canada, în Ontario.„Părintele Tănase desfăşoară de ani de zile o misiune ajutându-i pe cei în nevoi. Localizată la 150 km nord de Bucureşti (Valea Plopului – n.r.) este cel mai bine descrisă drept un sanctuar pentru femeile şi copiii vulnerabili”, se menţionează în prezentarea atribuită scurt metrajului realizat de Andrei Russu. Festivalul în cadrul căruia a fost prezentat filmul menţionat se desfăşoară în Australia, în perioada 21 iulie – 4 august a.c. Înfiinţat în anul 2014 de Chris Vlahonasios, australian cu origini greceşti, festivalul are ca obiectiv ilustrarea celor mai bune poveşti ortodoxe şi de a le împărtăşi tuturor oamenilor, în cadrul acestuia fiind prezentate filme care reflectă teme și valori creștin-ortodoxe. De precizat că pentru ediţia din acest an au fost nominalizate 12 scurt metraje realizate de regizori ortodocşi din Australia, Grecia, SUA, Canada, Georgia, România şi Serbia, în cazul ţării noastre fiind vorba despre pelicula menţionată.