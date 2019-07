Mai multe state din SUA au înregistrat recorduri de temperatură duminică, pe fondul unui val de caniculă care a afectat 150 de milioane de persoane, din regiunea Midwest până pe coasta Atlanticului, a relatat ieri AFP, preluată de Agerpres.

„Valul de căldură periculos care a cuprins o mare parte din regiunea Midwest până pe coasta Atlanticului în acest sfârşit de săptămână va dispărea luni (n.n. – ieri), odată cu sosirea unui front de aer rece”, a anunţat Serviciul Naţional de Meteorologie din SUA (National weather service, NWS).

Populaţia americană va fi însă în continuare afectată, deoarece în urma valului de căldură vor apărea furtuni violente „cu precipitaţii abundente” şi riscuri de inundaţii. În cursul zilei de duminică, diferite staţii meteo de pe Coasta de Est, din Massachusetts până în Carolina de Nord, inclusiv cele din New York, Philadelphia şi Washington, au raportat valori termice de 38 de grade Celsius, temperatura resimţită fiind mult mai mare din cauza nivelului ridicat de umiditate.

Recorduri de temperatură au fost înregistrate sâmbătă la şapte staţii meteo, în Manchester, în New Hampshire (nord-est), Atlantic City, New Jersey (est) şi pe aeroportul JFK din New York.

Potrivit presei, cel puţin şase persoane au murit din cauza căldurii, între care trei la sfârşitul săptămânii, când temperaturile nu atinseseră încă nivelul maxim.

Canalul CBS a anunţat că patru persoane au murit în statul Maryland şi una în Arizona.

Autorităţile şi-au reînnoit avertizările, îndemnând populaţia să se hidrateze, să fie atentă la persoanele în vârstă şi la copii, să evite activităţile în aer liber.

În oraşul New York au fost deschise 500 de centre pentru ca locuitorii să se poată răcori. Un triatlon, la care urmau să participe circa 4.000 de sportivi, un festival în Central Park şi curse de cai de pe hipodromul din Saratoga au fost anulate.