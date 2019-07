„Orice gospodină căreia i s-a tăiat maioneza măcar o dată ne spune cum ni se taie pădurea”

Fl. Tănăsescu

Aminteam, la jumătatea anului trecut, că Prahova se numără printre județele aflate în trend descrescător în ceea ce privește furtul de material lemnos. Iar afirmația avea acoperire în cifre (procente), câtă vreme judeţul nostru se înscria, în primul semestru al anului trecut, în tendința națională de diminuare cu aproximativ 19 la sută a sustragerilor de lemn.

Aidoma stau lucrurile și în prezent, fapt ce ne determină să readucem în prim- plan un tilu pus în urmă cu câteva luni: „Dracu’ nu-i chiar atât de negru în pădurile administrate de către Direcția Silvică Prahova. Dimpotrivă, bate spre verde”.

Așa că, nu ai cum să nu-i dai dreptate doctorului inginer Neculai – Marcel Flocea, șef lucrări la Facultatea de Silvicultură din Suceava, care afirma recent: „Orice gospodină căreia i s-a tăiat măcar o dată maioneza ne spune pe Facebook cum ni se taie pădurea”, în contextul în care vom prezenta cifrele de mai jos.

Şi, cu tot respectul pentru orice gospodină sau „gospodin”, nebunia creată pe rețelele de socializare – „Defrișări masive în România!”; „Versanți rași de pe fața pământului (nu și a Lunii-n.n.)!”; „Avem inundații (chiar și atunci când nu plouă – n.n.) din cauza lipsei pădurilor” – sună apocaliptic.

Adevărul, însă, nu-i totuna cu realitatea virtuală.

Nu de alta, dar în pădurile administrate de către Direcția Silvică Prahova – potrivit datelor oferite de către inginerul Ovidiu Stefănescu, responsabil compartiment „Pază” în cadrul amintitei instituții – , în primul semestru al anului curent, au fost constatate, într-adevăr, 43 de infracţiuni silvice – mai puține comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut – iar volumul de material lemnos aferent acestora a fost de 286 de metri cubi. Pe de altă parte însă, din respectiva cantitate au fost recuperați 246 de metri cubi, ceea ce nu-i de ici, de colo, nu ? Cum, de ici de colo nu este nici valoarea amenzilor date: 3.092 de lei.

Dar, revenind la nota derizorie; orice „specialist” într-ale silviculturii (gospodină, “gospodin”, ecologist sau fan înrăit al fotbalului, iar mai nou, al tenisului), strigă: „Dispar pădurile româneşti, soro ! Iar mie nu mi s-a tăiat doar maioneza, dar și cheful de viață! Ia priviți imaginea asta”.

Iar în „imaginea asta” se văd, într-adevăr, garnituri de tren încărcate ochi cu lemne. Nu le fie de deochi! Numai că aici există un „dar”: Materialul lemnos, chipurile, furat, este filmat sau fotografiat…nu se ştie unde. În România, în Papua Noua Guinee sau într-o țară membră UE? Dar ce contează? Important este ca “deranjul forestier” să producă o oareșce isterie, câtă vreme… s-a tăiat maioneza.

Cu referire la fondul forestier administrat de către Direcţia Silvică Prahova, să mai amintim faptul că tot interlocutorul nostru, inginer Ovidiu Ștefănescu, ne-a mai precizat că în perioada 1 ianuarie – 30 iunie a.c., au fost înregistrate 177 de contravenţii la regimul silvic. Și ?, întrebăm noi. Și ce dacă, atât timp cât „Dracu’ nu-i chiar așa de negru în pădurile prahovene, ci bate spre verde”? În plus, dacă ne uităm pe o statistică a poliției, am putea avea surpriza să contabilizăm mai multe contravenții/ infracțiuni în județ, în orașe, decât în codrii Prahovei.

„Vai, dar pădurarii, în complicitate cu poliția și cu mai marii zilei ( care sunt aceștia din urmă nu se spune-n.n.) fură de rup!”, îți mai sare în ochi câte-o postare pe rețeaua de socializare.

În contrapartidă, zicem și noi: „Vai, dar știţi câte controale pe linia circulației materialului lemnos au fost efectuate în județ, de către personalul Direcției Silvice Prahova, în colaborare cu poliția și jandarmeria ?”. Întrebăm fiindcă nu am auzit de nicio gospodină care, cu sau fără maioneza tăiată, să spună calm: „Bravo lor, bravo silvicultorilor! În primul semestru al acestui an, pe șoselele din județ au fost efectuate 3.092 de razii, soldate cu amenzi de 64.500 de lei”, potrivit datelor Direcției Silvice Prahova. Sau asta nu se pune la socoteală ?

După cum nu se pune la socoteală nici faptul că, de asemenea, în primul semestru al anului curent, după cum ne-a mai spus tot inginerul Ovidiu Ștefănescu, au scăzut numărul și volumul lemnului furat și nejustificat, în contextul în care pădurarii nu puteau să spună cine și-n ce direcţie a plecat masa lemnoasă pe picior și, pe cale de consecință, le era imputată lor.

Concluzia? Vai, se defrișeaza la greu ! Iar noi vedem mereu pădurile migrând. Și hoții de lemne furând. Iar de o ţinem tot aşa, ni se taie şi nouă maioneza. Şi-ajungem să vedem nu cai verzi, ci negri ca dracii pe pereţi.

Noroc că nu ştim să facem salată „de boeuf” din orice zvon – postare…