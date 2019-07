Violeta Stoica

Până la afișarea rezultatelor finale ale examenului de bacalaureat din acest an, la prima strigare – înainte de depunerea și soluționarea contestațiilor – șase absolvenți de liceu din județul Prahova au obținut media maximă – zece! Cu patru mai mulți decât anul trecut, când doar doi elevi absolveți de liceu din Prahova au obținut 10 pe linie la toate probele de examen. Cei șase elevi prahoveni fac parte din lotul celor 177 de absolvenți din acest an care se pot numi “crema cremelor” învățământului liceal românesc!

Fără urmă de îndoială, Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești s-a situat pe primul loc în județul Prahova la notele de 10 obținute, pentru că patru dintre elevii acestei prestigioase instituții de învățământ preuniversitar prahovean au fost printre cei șase care au trecut cu media maximă de examenul de bacalaureat în anul 2019!

Mai este o veste bună: și promovabilitatea la nivel de județ a crescut, comparativ cu anul 2018. Astfel, dacă anul trecut, s-a situat la 68,7%, în acest an a crescut la 71,28%.

Veștile sunt mai bune anul acesta, comparativ cu anul trecut, pentru elevii și profesorii prahoveni. Dacă anul trecut, înainte de contestații, promovabilitatea era de 68,7%, anul acesta a crescut la 71,28%, ceea ce înseamnă că – adăugând și numărul mai mare al absolvenților care au obținut media maximă – în județul Prahova, crește calitatea învățământului preuniversitar.

Șase minunați elevi au obținut 10 pe linie la probele de la bacalaureat. Miruna-Ioana Constantin, Petre-Dan Drăghici, Alexandra Valentina Irimia și Andreea Diana Poinărița sunt cei patru absolvenți de 10 ai Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, Andrei Bogdan Leca – de la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Ploiești și, respectiv, Bianca Elena Sandu – de la Colegiul Național Militar “Dimitrie Cantemir” din Breaza sunt ceilalți doi absolvenți care au obținut media maximă în urma examenului de bacalaureat din acest an.

Dintre cei 5221 de înscriși la bacalaureatul din acest an, doar 5023 de absolvenți s-au și prezentat la toate examenele, iar doi elevi – unul de la Liceul Tehnologic “Gheorghe Lazăr” din Plopeni și altul de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești – au fost eliminați din sălile de examen.

3.582 de absolvenți de liceu au trecut de probele de foc ale bacalaureatului din acest an, pentru că doar aceștia au trecut de media 6 și au obținut și cel puțin nota 5 la fiecare dintre probele de examen. Ceilalți elevi care s-au prezentat la examen, s-au văzut “picați” sub linia celor promovați.

Reuşită de 100% la Colegiul Militar Breaza, iar singurul candidat de la un liceu ploieştean a picat examenul

La Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza, promovabilitatea a fost de 100%, toți cei 111 elevi trecând cu bine de examenul de bacalaureat, prima medie fiind 10, urmată de 19 note cuprinse între 9,50 și 9,80, iar ultima medie fiind 7,21.

La Colegiul Național Mihai Viteazul, dintre cei 285 de înscriși, doi au picat și unul nu s-a prezentat la examen, iar la Colegiul Național I.L. Caragiale, din Ploiești, trei elevi au picat și unul nu s-a prezentat la examenul la care fuseseră înscriși 291 de absolvenți. La Colegiul Alexandru Ioan Cuza, din Ploiești, dintre cei 208 înscriși și prezentați la examen, doi au picat. Și la Colegiul Național Jean Monnet din Ploiești, dintre cei 143 de elevi prezenți la examen, trei au obținut sub media de trecere.

Doar 47 dintre cei 91 de elevi prezenți (doi dintre înscriși neprezentându-se la probe) la bacalaureat la Colegiul Ferdinand I din Măneciu au trecut, ceea ce înseamnă că aproape jumătate au picat examenul din acest an.

Mai grav este rezultatul de la Liceul Tehnologic Anghel Saligny din Ploiești, unde doar 14 dintre cei 68 de încriși la bacalaureat au și trecut, în condițiile în care 13 nu s-au prezentat la examen.

La extrema extremelor s-a situat Liceul Economic “Șansa” Ploiești, unde chiar și singurul înscris la examenul de bacalaureat, dintr-o promoție anterioară, a fost declarat respins.

Promovabilitatea în Prahova, superioară celei naţionale

Potrivit reprezentanților Ministerului Educației Naționale, rata de promovare (înainte de contestații) înregistrată de absolvenţii care au finalizat studiile liceale în promoția din acest an (2018-2019) și au susţinut probele examenului de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie este de 73,7% (superioară cu un procent celei de anul trecut: 72,7%). Pe de altă parte, însă, rata de promovare în ansamblu (înainte de contestații), incluzând și elevii proveniți din promoțiile anterioare este, anul acesta, de 67,2%. Conform aceleiași surse, s-au înregistrat 177 de medii generale de 10, față de 104 – înregistrate anul trecut.

Din totalul candidaţilor înscrişi la nivel național – 136.091, s-au prezentat 129.166 de candidaţi, dar au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 84 de candidaţi, iar aceştia nu se vor mai putea înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului național de bacalaureat.

Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.

Rezultatele finale vor fi făcute publice sâmbătă, 13 iulie, după contestații.