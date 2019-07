V. Stoica

Președintele Partidului Social Democrat, Viorica Dăncilă, s-a aflat ieri la Ploiești, unde a participat la Comitetul Executiv al PSD Prahova.

În urma întâlnirii cu membrii de partid, a făcut anunțuri importante atât pentru proiectele majore de infrastructură mult-așteptate de către români, cât și despre activitatea organizației prahovene a partidului.

Premierul Viorica Dăncilă, președintele Partidului Social Democrat, a susținut, ieri, după întâlnirea cu reprezentanții PSD Prahova, că are încredere că scorul ce va fi obținut de organizația prahoveană la alegerile prezidențiale va fi unul bun. “Am făcut o evaluare a activității în județul Prahova și, mai important, am stabilit împreună drumul pe care îl avem de făcut pentru câștigarea alegerilor prezidențiale. Așa cum am spus, pentru noi este important dialogul, este important să luăm contact cu organizațiile județene, să ascultăm părerea primarilor, a membrilor de partid. Este important să învățăm din greșelile făcute și împreună să stabilim programul pentru câștigarea alegerilor prezidențiale. A fost un dialog constructiv, au fost multe întrebări, consider că organizația Prahova va obține un scor bun pentru alegerile prezidențiale. Este o organizație pe care o cunosc de foarte mult timp și am mare încredere că rezultatul de la europarlamentare nu se va mai repeta, ci va fi un rezultat mult mai bun, ceea ce presupune implicarea tuturor, pe trei paliere – organizatoric, al proiectelor și al comunicării”, a declarat Viorica Dăncilă.

Pe de altă parte, Viorica Dăncilă a făcut referire și la proiectul autostrăzii Comarnic – Brașov, afirmând că acesta va deveni subiect de discuție în cadrul primei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pentru a fi declarat de importanță națională: „Am luat hotărârea, împreună cu colegii mei, să scoatem din parteneriat public-privat acest proiect, iar în prima şedinţă de CSAT, această autostradă să devină de importanţă naţională sau de infrastructură critică, astfel încât să putem să demarăm cât mai repede lucrările la această autostradă”. Președintele Partidului Social Democrat, Viorica Dăncilă, a mai făcut unele precizări și în legătură cu afirmațiile făcute de Gabriela Firea privind candidatura la prezidențiale: „Nu am să fac eu ceea ce dezaprob la doamna Firea. Ceea ce avem de discutat trebuie să se facă în forurile statutare ale partidului, pentru că dacă vrei cu adevărat ca acest partid să obţină rezultate bune, trebuie să ai discuţii cu colegii tăi în interiorul Biroului Permanent Naţional, în interiorul Comitetului Executiv Naţional. Atunci când ieşi în spaţiul public şi îţi ataci colegii sau îl ataci pe preşedintele partidului, acest lucru se face doar pentru imagine şi nu pentru că vrei într-adevăr să obţii rezultat pentru partid. O să răspund tuturor acestor acuzaţii în cadrul Comitetului Executiv Naţional, aşa cum cer fiecărui membru de partid, aşa voi proceda şi eu”.