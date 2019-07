Membru în Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, deputatul PSD de Prahova Răzvan Ursu consideră că, prin recenta inaugurare a Planetariului din Salina Unirea Slănic, Prahova a intrat și în sfera turismului tematic internațional. “În domeniul turismului, când spui Prahova, gândul te duce automat la staţiunile de pe Valea Prahovei, în mod special la Sinaia şi Buşteni. Acum, pe harta României, judeţul Prahova va deveni o atracţie pentru turişti şi datorită Văii Slănicului. Practic, această zonă va deveni cunoscută graţie existenţei celui mai mare planetariu din România”, a declarat deputatul social-democrat prahovean.

Subliniind că proiectul realizat în Salina Slănic are caracter de unicitate la nivel naţional, parlamentarul Răzvan Ursu consideră că planetariul amenajat în Salina de la Slănic va contribui şi la dezvoltarea oraşului. “Prin planetariul recent inaugurat, Salinei Slănic i s-a adăugat plus valoare în contextul în care existenţa Slănicului, ca şi oraş, se identifică, practic, cu salina”, a mai adăugat deputatul prahovean.

În acest context, Răzvan Ursu este de părere că, odată amenajat planetariul, această investiţie poate fi considerată un nou început pentru revigorarea turismului pe Valea Slănicului.

Reamintim că, săptămâna trecută, sub egida Uniunii Astronomice Internaționale, în Salina Slănic a avut loc prezentarea proiectului Supernova Planetarium, cel mai mare planetariu din România fiind realizat la iniţiativa Asociaţiei Astronomice „Urania”.

Instalat în salină, la 208 metri adâncime, planetariul a fost realizat exclusiv cu fonduri europene, la inaugurare fiind prezent şi cosmonautul dr. ing. Dumitru Prunariu, membru de onoare al Academiei Române.

Domul Supernova Planetarium are cele mai mari dimensiuni din România, respectiv diametrul de 16 metri, dar şi cel mai luminos sistem de proiecţie de rezoluţie 4K, cu sursă de lumină laser.

La inaugurare a fost prezentată una dintre cele mai mari realizări ale civilizaţiei umane- primul pas al unui om pe un alt corp ceresc, la Supernova Planetarium turiştii putând vedea prezentări interactive de boltă cerească, respectiv constelaţii, planete, nebuloase, galaxii, comete, asteroizi, exoplanete etc.

Astfel, turiştii vor putea face “o navigare” inedită prin Univers prin intermediul proiecţiilor la 360° ale sistemului laser 4K, de ultimă generaţie, instalat în planetariu.