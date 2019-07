F. T.

Poliţiştii de la Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Prahova au efectuat, sâmbătă, şapte percheziţii în Ploieşti, pentru strângerea de probe în vederea completării unui dosar penal ce are ca obiect infracţiunile de spălare de bani şi evaziune fiscală.

Concret, potrivit reprezentanţilor IPJ Prahova, din cercetările efectuate până în prezent a reieşit faptul că un ploieştean în vârstă de 37 de ani, în calitate de administrator al unei firme de tip „fantomă”, ar fi emis facturi fiscale care nu aveau la baza operaţiuni reale către alte 14 societăţi comerciale, în valoare de 1.391566 de lei. În acest fel, respectiva persoană ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 44.891 de lei

În plus, acelaşi ploieştean este suspectat că ar fi primit 5.380.457 de lei, aceasta din urmă sumă fiind rezultatul unor transferuri sau retrageri bancare efectuate de către doi împuterniciţi ai sus-amintitei firme „fantomă”. În urma descinderilor şi în baza probelor strânse, ploieşteanul a fost reţinut pentru 24 de ore. Ulterior, a fost plasat de către magistraţi sub control judiciar.