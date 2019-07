Peste 62.500 de firme și PFA-uri au fost radiate de la Registrul Comerțului în primele 5 luni din acest an, cu 75% mai multe decât anul trecut, potrivit StartUp Cafe, care citează o analiză realizată de Sierra Quadrant.

Este un record pentru economia românească, un semnal de alarmă având în vedere că multe dintre aceste companii activează în domenii cu dezvoltare amplă pe orizontală, precum comerțul, industria prelucrătoare, transporturile și depozitarea, potrivit unei firme de consultanţă.Într-o economie în care blocajul financiar este prezent la scară largă, plata cu întârziere a facturilor fiind aproape generalizată, închiderea unei firme poate avea consecințe semnificative pe lanțul economic.

Cum peste 90% din firme sunt slab capitalizate, orice incident de plată fiind de natură să ducă la blocarea activității, dispariția a zeci de mii de firme poate avea consecințe semnificative.

Statisticile de la Registrul Comerțului, consultate de Sierra Quadrant, arată că, în primele cinci luni din acest an, peste 62.000 de firme și PFA-uri au fost radiate, cu 75,66% mai multe decât în perioada ianuarie-mai 2018 (35.597).Multe dintre ele au fost radiate din oficiu, pentru că nu și-au redus clasele de activități în termenul stabilit de lege, la 5 în cazul Persoanele Fizice Autorizate (PFA) şi respectiv la maximum 10 în cazul Întreprinderilor Individuale (II).

Altele au fost închise pentru că n-au mai rezistat mediului economic plin de provocări.

„Sunt, în general, microîntreprinderi și firme mici, fără putere financiară și care nu reușesc să facă față provocărilor generate de business. Într-o economie în care creditul furnizor este la modă, iar facturile se plătesc, în medie, pentru o firmă mică, la 60-90 de zile, care are șanse extrem de reduse să obțină o linie de finanțare, supraviețuirea ține de un fir de ață, de modul în care reușește să își asigure cash-flow-ul. Puși în fața unor astfel de provocări, mulți aleg să renunțe la business”, afirmă experții de la Sierra Quadrant.

Potrivit statisticii, cele mai multe firme radiate în perioada ianuarie-mai 2019 au fost înregistrate în București (6572), în creștere cu peste 1000 față de perioada similară din anul trecut.Analiza Sierra Quadrant clasează, pe locurile următoare, județele Iași (3623), Maramureș (2534), Bacău (2391), Prahova (2327), Cluj (2129).

La polul opus, cu cele mai puține firme radiate, se află județele Covasna (469), Ialomița (458), Harghita (503), Giurgiu (519), Tulcea (544) și Botoșani (687).Cea mai ridicată rată de creștere a numărului de firme radiate a fost înregistrată în Teleorman, de 212,57%, de la 342 de firme radiate în ianuarie-mai 2018 ajungându-se la 1069 de firme radiate în primele cinci luni din 2019. Analiza Sierra Quadrant arată, spre comparație, că în tot anul 2018 au fost radiate 80.181 de firme, cu 2,57% mai puține decât în 2017 (82.295 companii).

„Dacă tendința se va menține și în semestrul II, nu este exclus ca în 2019 să avem peste 100.000 de firme radiate, fenomen similar cu situația din 2010 când, în plină criză, numărul firmelor radiate creștea cu 292% față de 2009 și ajungea la 171.146 de firme și PFA”, estimează analiștii.