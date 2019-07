Petre Apostol

O disciplină sportivă care începe să se dezvolte tot mai mult şi în România este cea de beach handball (handbal pe plajă), iar judeţul Prahova se numără printre deschizătoarele de drum în acest sens.

Săptămâna viitoare, în perioada 1-4 august, la Mangalia se va desfăşura Campionatul Naţional de Beach Handball pentru juniori, iar pe lista de participare se regăsesc şi patru echipe prahovene.

Ieri au fost anunţate, de către reprezentanţii Federaţiei Române de Handbal, şi grupele competiţiei, toate cele patru formaţii din Prahova urmând să concureze la categoria juniori B.

La masculin, Prahova va fi reprezentată de CS Brazi, unul dintre primele cluburi din ţară care au format o echipă de beach handball, fiind vicecampioană naţională la ediţia I a campionatului de juniori.

La această ediţie a competiţiei naţionale, CS Brazi va face parte din grupa B, alături de HC Dobrogea Sud Constanţa, CS Axiopolis Cernavodă, ACS Sporting Ghimbav.

În grupa A au fost repartizate echipele CSŞ Medgidia, CSŞ Corabia, AS Arrubium 2008 Măcin, ACS Inoan Arad.

Clubul din Brazi va fi reprezentat şi la feminin, unde vor mai participa, din Prahova, şi echipe de la HC Activ CSO Plopeni şi CSM Ploieşti.

CS Brazi va face parte din grupa B, alături de CS Marta Baia Mare, CSŞ Tulcea, ACS Sporting Ghimbav 1, ACS Leu Giarmata şi CSŞ Târgovişte, în vreme ce HC Activ CSO Plopeni şi CSM Ploieşti vor combate în grupa A, în care au mai fost repartizate echipele CSŞ Viitorul Cluj, AS Arrubium 2008 Măcin, ACS Sporting Ghimbav 2 şi AS Suraia.