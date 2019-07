Hipertensiunea atacă la orice vârstă. Cam 1 din 3 români are tensiunea arterială prea mare. Dar trist este că nu numai adulții, ci și copiii au început să fie afectați. Totuși, această boală poate fi prevenită și ținută sub control, AMPRESS, care preia informaţii prezentate de libertateapentrufemei.ro.

Ansamblul bolilor inimii și vaselor de sânge este principalul responsabil pentru moartea a peste 60% dintre români. Cu vârsta, vasele de sânge se îngroașă. Și chiar se înfundă pe alocuri, transportarea sângelui nemaifiind posibilă. De aici și până la infarct, accident vascular cerebral sau alte sindroame ischemice ce se pot finaliza prin deces ori invaliditate nu mai e decât un pas. Cei mai importanţi factori de risc asociaţi bolilor cardiovasculare sunt: vârsta, ereditatea, fumatul, colesterolul crescut, obezitatea, sedentarismul, stresul, boli precum hipertensiunea arterială sau diabetul zaharat. Dintre aceştia, unii factori sunt nemodificabili (precum vârsta şi ereditatea), însă majoritatea pot fi modificaţi şi ţinuţi sub control.

Specialiștii consideră hipertensiunea boala secolului. Și nu e de mirare. Hipertensiunea arterială (HTA) a început să lovească și la vârste fragede, începând de la 5-10 ani. De ce? Obezitatea și sedentarismul își spun cuvântul. Copiii mănâncă prea multe alimente procesate și dulciuri rafinate. Iar mișcarea nu mai face parte din ritualurile vârstei.

De obicei, boala nu se manifestă, cu excepția unor cazuri în care pot apărea dureri de cap. E drept că HTA poate fi și la copii și o consecință a unor alte boli. În general e urmarea bolilor cardiovasculare, hormonale, de rinichi, a dereglărilor tiroidiene sau a tulburărilor glandelor suprarenale. Însă, în general, obezitatea e de vină. Acești copii suferă și din cauza apneei în somn. Sforăie și au dificultăți de respirație. Or, HTA netratată la timp în copilărie, la maturitate poate duce la complicații deosebit de grave, precum atac de cord, accident vascular, insuficiență cardiacă, boli renale cronice.