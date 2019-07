N. Dumitrescu

Păstrând tradiţia ultimelor veri, şi anul anul acesta, la Sinaia se va organiza Festivalul de Film “4 Fun”. Ajunsă la ediția a XI-a, manifestarea se va desfăşura în perioada 1-4 august, intrarea fiind liberă. Programul celor patru zile de festival este următoarea: 1 august, Centrul Cultural “Carmen Sylva”- ora 15.30, proiecţie film documentar “Arhitectura României Mari”, regia Cristian Nema, invitat special fiind actorul Ion Dichiseanu; ora 16.00 – Atelier de cultură “Poveşti din lumea filmului”, cu prezenţa aceluiaşi actor. Cazino Sinaia, Sala teatru – ora 18.45, gala de deschidere a festivalului, ora 19.00 – spectacol de teatru de comedie “Buzunarul cu pâine”, de Matei Vişniec, regia Alex Bogdan; ora 20.30 – proiecţie lungmetraj “Pup-o mă”, regia Camelia Popa, în distribuţie Constantin Cotimanis, Cosmin Seleşi, Cătălina Grama, Alexandru Pop; ora 22.00 – proiecţie scurtmetraje, competiţia oficială: “Masters in Crime”(SUA), regia Devin Knowles; “Death on Arrival”(SUA), regia Sean Puglisi; “The Headlight” (România), regia Ionuţ Gaga; “Level 4” (SUA), regia Charles Copsey; “Non e una bufala” (Italia), regia Niccolo Gentili, Ignacio Paurici; “Boomerang” (SUA), regia Matthew Frost; “Tight spot” (SUA), regia Kevin Haelfelin; “Very Grave Robbers” (SUA), regia Erik Hinrichsen; “Made Public” (SUA), regia Foster Wilson; “Café Abundance” (SUA), regia Emily Mcgregor; “The Weong Swipe” (SUA), regia Bdendan Cleaves; “Father an father” (SUA), regia Michael Baumgarten, Art Camacho; “Awey” (Kenia), regia Tevin Kimathi; “The Kip Eallace Guarantee”(SUA), regia Alec Wry, Sam Slade, Kevin Mix. 2 august, Centrul Cultural “Carmen Sylva”: ora 10.30, altelier de benzi desenate pentru copii cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani, ora 12.00 – proiecţie film pentru copii – “Străjerii”, regia Liviu Mărghidan. Foişor – Parcul Dimitrie Ghica – ora 14.00 – concurs cu premii, recunoaşterea unor replici celebre din filmul românesc; ora 15.00 – spectacol de dans “Street dance”, trupa Midnight Pearls. Cinematograf Carpaţi, Sala Urs: ora 18.30 – prezentarea programului celei de-a doua seri a festivalului; 18.35- proiecţie film documentar despre regizorul Lucian Pintilie- “Fără titlu” (în distribuţie Gheorghe Dinică, Victor Rebengiuc, Florin Zamfirescu, Tamara Buciuceanu), regia Horea Lapteş, în prezenţa actorului Florin Zamfirescu şi a regizorului Horea Lapteş; 19.30 – Q& A, cu actorul Florin Zamfirescu şi regizorul Horea Lapteş; ora 19.45, proiecţie lung metraj “Long Shot”, regia Jonathan Levine, în distribuţie Charlize Theron, Serh Rogen; ora 21. 50 – Proiecţie scurtmetraje, Competiţia oficială: “The Tower of Pisa” (România), regia Bogdan Ilieşu; “Broccoli” (Germania), regia Ivan Sainz-Pardo; “Hold On” (Olanda), regia Bart Schrijver; “A Scratch on a Sponge Cake”(Rusia), regia Alexander Harlamov; “For Life” (Istrael), regia Leon Livshitz; “Today Artist, Tonight Taxist” (Moldova), regia Dumitru Grosei; “Blacky and Faulty”(Macedonia), regia Marko Dzambayoski; “Kisses first” (Spania), regia Luis Sanchez – Polack; “Taxi De Niro” (România), regia Ionuţ Lucian Rusu; “Mad Santa” (Canada), regia Bruce Blain; “Superprize” (Rusia), regia Konstantin Chelidze; “Relative Danger” (SUA), regia Judd Cherry. 3 august, Centrul Cultural “Carmen Sylva”, ora 14.00, proiecţie film documentar “Oamenii dreptăţii”, regia Monica Lăzurean Gorgan, ora 15.00 – Masterclass “Filmul experimental”, cu criticul de film Evgeny Maisel. Cazino Sinaia – sala teatru : ora 18.30, gala de închidere a festivalului, înmânarea trofeului “Film 4 Fun” actorului Ion Dichiseanu, printre invitaţii speciali fiind şi Irina Margareta Nistor, critici de film şi regizori din ţară şi străinătate. În cadrul galei se vor înmâna şi premiile pentru scurtmetrajele din competiţia oficială: “Cel mai bun scurtmetraj”, “Cel mai bun regizor”, “Cel mai bun scenariu” şi “Premiul Publicului”; ora 19.00, proiecţia lungemtrajului “Minte-mă frumos”, regia Iura Luncaşu, ora 20.40, proiecţia lungmetrajului “Sunt o babă comunistă”, regia Stere Gulea. Cazino Sinaia, ora 21.00, concert susţinut de trupa “Dl. Goe”. 4 august- Cinematograf Carpaţi – Sala Urs, ora 12.00, proiecţie Improvshow Best Of, ora 13.00 – “Ads For Fun”, umor în publicitate. S-a făcut precizarea că, pe parcursul celor patru zile de festival, în foyerul Cazino Sinaia se va afla deschisă, în permanenţă, expoziţia cu fotografii din arhiva personală a actorilor Florin Zamfirescu şi Ion Dichiseanu.