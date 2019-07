Fl. Tănăsescu

Uneori, prea multe cuvinte sunt de prisos, în locul lor făcându-și loc emoția. Nouă ni s-a întâmplat duminică, 30 iunie, la Parohia Predeal Sărari. Și nu, nu suntem habotnici, dar în afară de faptul că Dumnezeu și-a întors fața spre localitatea pierdută între dealuri – prin sosirea Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor -, am văzut și Icari zburători, care aprindeau lumini la policandrul din interiorul bisericii resfințite. Iar prin bunăvoința Celui de Sus, legenda a fost contrazisă: s-au întors pe pământ, iar numele lor a fost pomenit, întru laudă și cinstire, chiar de către delegatul Prefericitului Daniel. Ei se numesc Ionuț Cătălin și Ștefănuț Manache. Fiii preotului Nicolae Manache. Primul – la rându-i, slujitor al Domnului la Chiojdeanca. Al doilea – absolvent al Facultății de Silvicultură Brașov. Amănunte pe care le-a divulgat preafericitul Timotei Prahoveanul, neuitând să amintească despre râvna și osteneala soției preotului Nicolae Manache, profesoara Valentina Manache.

Da, cuvintele sunt de prisos. Trebuia să fi fost acolo, ca să-ți dai seama că, într-adevăr, ziua de 30 iunie a fost una istorică pentru localitatea pierdută între dealuri.

Uitată de Dumnezeu, zic oamenii. Neuitată, zicem noi, care din întâmplare, noroc, sau amândouă la un loc, am participat la resfințirea Bisericii cu Hramul Sfântului Ierarh Nicolae.

Iar dacă scriem că au participat la “evenimentul unic într-o viață”, după cum avea să spună părintele Nicolae Manache, câteva sute de credincioși, greșim. Dacă scriem peste o mie, nu greșim. Am scrie noi chiar câteva mii și, de-om greși, tot vom avea parte de iertarea Arhiepiscolul Timotei Prahoveanul, care a poposit, preț de câteva ceasuri bune, la Predeal Sărari.

Axa creştin ortodoxă Chiojdeanca – Predeal Sărari – Băicoi

La Predeal Sărari au participat la târnosirea locașului bisericesc nu doar localnici, ci și enoriași din Chiojdeanca, acolo unde propovăduiește cuvântul Domnului părintele Ionuț Manache. Iar în marja evenimentului (iertat ne fie termenul politicianist folosit!), a fost hirotonisit preot la Parohia Dâmbu ( zona Băicoi) și părintele Justin Florin.

“Dignus est!” !, s-a rostit în latinește. Și “ Axios!, în grecește. Și “Vrednic este !”, în românește. Și mai aflăm că tânărul părinte nu are doar harul bisericesc, ci și pe cel al scrisului…

Iar dacă am pomenit despre “Axa creștin ortodoxă Chiojdeanca – Predeal Sărari – Băicoi, este pentru faptul că ne punem mai multe speranțe în ea decât într-o alta, politică, București – Washington – Londra…

„Dăruind vei dobândi”

Da, prea multe cuvinte din partea noastră sunt de prisos. Cele rostite de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, nu !

Nu, atât timp cât mulțimii venite să participe la resfințirea bisericii ocrotite de către Sfântul Ierarh Nicolae i-a fost reamintit numele Domnitorului Constantin Brâncoveanu și ale fiilor săi, care s-au jertfit întru credință și pentru țară.

Nu, fiindcă, parafrazându-l pe Nicolae Steinhardt (“Dăruind vei dobândi”), delegatul Preafericitului Daniel a spus că orice dar adus bisericii de la Predeal Sărari va fi răsplătit de Dumnezeu.

Da, cuvintele nostre sunt de prisos. Emoția – de data aceasta nu a noastră, ci a părintelui paroh Nicolae Manache, care a fost înaintat la rangul de iconom stavrofror cu dreptul de a purta cădelnița, brâul roșu și Sfânta Cruce au fost, suntem convinși, mari.

Emoții care au urcat precum o scară spre cer, deci numai Cel de Sus le-a contabilizat. Emoții și pentru soția preotului, profesoara Valentina Manache, care a primit, la rându-i Diplomă de merit.

Și, nu în ultimul rând, pentru mulți aceia pe care nu i-am amintit în ziar.

I-a văzut, în schimb, Dumnezeu. Și, oricum, ei se află cu câteva trepte mai sus decât noi, care am scris aceste rânduri.

Treptele unei scări spre Cer!