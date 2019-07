Cel mai așteptat eveniment dedicat filmului din Câmpina, Tenaris Cinelatino, revine în acest weekend cu două proiecții ale unor filme apreciate, în ultimul an, atât de critica de specialitate, cât și de public.

Proiecțiile vor avea loc în Parcul „ Regele Mihai I” (fost Parc Soldat), în aer liber, de la orele 22:00, astăzi şi mâine, intrarea fiind liberă la ambele evenimente. Prima seară, respectiv astăzi, aduce proiecția „Parking”, fiind cel de-al patrulea lungmetraj semnat de Tudor Giurgiu, proaspăt lansat, în urmă cu câteva săptămâni, la Festivalul Internațional de Film Transilvania.

Filmul spune povestea lui Adrian, un poet din Sângeorz Băi, care emigrează ilegal în Spania anului 2002. Din distribuție fac parte actori spanioli de talie internațională, precum Belén Cuesta, Ariadna Gil, Luis Bermejo, dar și actori români: Mihai Smarandache, Carmen Florescu, Valentin Popescu, Emilian Oprea, Fülöp Erzsébet, Paul Cimpoieru. Mâine seară va rula un film latino-american de producție recentă, care a făcut deja senzație pe plan internațional.

Este vorba despre “Păsări Călătoare”, care este povestea apariției traficului de droguri în Columbia, relatată prin ochii unui indigen Wayuu, un film ce a impresionat criticii de specialitate din întreaga lume.

Festivalul Tenaris Cinelatino se află la cea de-a 8-a ediție, având loc în cele trei oraşe din România în care TenarisSilcotub are activități de producție, respectiv Călăraşi, Câmpina şi Zalău. TenarisSilcotub organizează acest eveniment alături de Fundația PROA, care are misiunea de a gestiona programele culturale ale Tenaris la nivel mondial, și Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, care organizează an de an Festivalul Internațional de Film Transilvania.