Interdicția referitoare la utilizarea pungilor de plastic de către agenții comerciali a intrat ieri în vigoare în Noua Zeelandă, iar cei ce nu o respectă riscă amenzi de până la 52.000 de lire sterline, scrie The Telegraph, potrivit Hotnews. Noua reglementare acoperă toate versiunile pungilor de plastic, inclusiv cele „prietenoase cu mediul”. Cumpărătorii vor avea responsabilitatea de a denunța magazinele care le vor oferi în continuare aceste pungi. Pungile de plastic sunt interzise acum în peste 40 de țări. Anunțul legat de adoptarea interdicției a fost făcut de prim ministrul Jacinda Ardern, anul trecut.”În fiecare an utilizăm sute de milioane de pungi de plastic de unică folosință în Noua Zeelandă”, a afirmat Ardern. „Un munte de pungi, dintre care multe ajung să polueze ecosistemele din regiunea noastră maritimă și de coastă și să cauzeze daune serioase vieții marine, iar toate acestea se întâmplă în timp ce există alternative viabile pentru consumatori și pentru afaceri”. Noua Zeelandă are una dintre cele mai ridicate rate de producție de deșeuri urbane din categoria țărilor dezvoltate. Bangladesh este prima țară care a interzis pungile de plastic, în 2002, după ce a fost dezvăluit faptul că acestea au contribuit la criza inundațiilor, prin blocarea sistemelor de canalizare.