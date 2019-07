Andrei Nicolae, deputat PSD Prahova

Aceasta a fost tema sesiunii din 12-14 iulie a.c. a Universității Internaționale de la Cheia (UIC). Creată și organizată, ca întotdeauna, de Asociația „Clubul de la Cheia Victor Dan Zlătescu” și în ultimii ani împreună cu Asociația pentru Națiunile Unite din România-ANUROM, membră a Federației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite-FMANU, Centrul Transdisciplinar de Drepturile Omului din SNSPA și sub egida Secției de Drept Internațional și Drept Comparat al Academiei de Științe Juridice din România, ea reunește, de 25 de ani și în ultimii 20 ani chiar la Cheia-Prahova, personalități din diferite state ale lumii, care tratează, cu precădere prin prisma dreptului comparat, a drepturilor omului, a sociologiei, istoriei, economiei, managementului etc teme de actualitate la nivel mondial.

Anul acesta, subiectele abordate au fost „Statul post-modern și riscurile globalizării”, „Globalizarea dreptului” cu specială referire la dreptul administrativ, dreptul penal, dreptul civil dar și la jurisdicții, la inteligența artificială și limitele utilizării ei în prezent.

Dezbaterile au pornit desigur de la dreptul comparat și evoluția acestuia, drepturile omului și rolul jurisdicțiilor regionale în materie, contribuția ONU și a instituțiilor sale în materia globalizării, dar au fost analizate și alte teme din domenii mai rar prezente, cum ar fi de exemplu humanologia.

Cele mai interesante abordări au fost consemnate în materialele prezentate de prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu, membru titular al Academiei Internaționale de Drept Comparat de la Haga (AIDC) și Academiei de Stiințe Juridice din România(ASJR),care a fost, de altfel, și președinta Comitetului Stiințific al acestei Sesiuni și prof.univ.dr. Ioan Alexandru, membru titular al ASJR, membru fondator și decan onorific al SNSPA, care a primit și un premiu aniversar pentru întreaga sa activitate științifică.

Printre lectorii acestei ediții, cu teme ce au suscitat dezbateri intense, s-au numărat prof.univ.dr. Monna Lisa Belu Magdo, membru titular al ASJR, prof.univ.dr. Petre Buneci, prof.univ. Magda Jianu, prof.univ.Gheorghe Bârlea, conf.univ.Mihai Milca, conf.univ.dr. Mihaela Elena Fodor, conf.univ.Victor Alistar, conf.univ.Maria Orlov, lector univ.dr. Bogdan Buneci, lector univ.dr. Cristina Nicolescu și alte personalități ale vieții ştiințifice internaționale dar și practicieni din domeniile respective sau din domenii conexe. Este de menționat și faptul că tot în acest cadru au fost lansate volumele: „Evoluția dreptului și a societății românești în context internațional (1918-2018)” – care cuprinde o parte din rapoartele susținute, sau sinteze ale rapoartelor prezentate la precedenta sesiune a UIC – și „Migrants, asylum seekers and refugees in a globalised world”, lucrare elaborată de membri ai Clubului de la Cheia. Dumincă, 14 iulie, sub motto-ul “Liberte, egalite, fraternite”, participanții au pus punct ediției cu numărul 25 a UIC având speranța că și lucrările din acest an, îmbogățite cu idei lansate în dezbaterile ce au avut loc în cadrul reuniunii de la Cheia, vor vedea cât mai curând lumina tiparului. Este de asemnea important să subliniem contribuția pe care au adus-o membrii Institutului Internațional de Drept de Expresie și Inspirație Franceze – Paris și ai Institutului de Drept European-Viena dar și toate instituțiile partenere.