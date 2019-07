Petre Apostol

Două dintre gimnastele de la CSM Ploieşti, Denisa Stoian şi Miruna Ciocîrlan, au participat la cea de-a XXVII-a ediţie a Turneului Internaţional „Prize of Queen Margarita”, desfășurat la Varna, în Bulgaria. Sub privirile celei care poartă numele întrecerii, Alteța Sa Regina Margarita a Bulgariei, prezentă în tribunele arenei din Varna, elevele antrenoarelor Simona Puiu și Liliana Băescu (arbitru internațional și coordonator al secției de gimnastică ritmică de la CSM Ploiești) au strălucit, reuşind să obţină nu mai puţin de cinci medalii, bilanţ prin care au repetat performanţa de la ediţia anterioară, din luna septembrie a anului trecut. Asta deși au ajuns la concurs chiar în ziua antrenamentului de acomodare.

Aflată în primul an la senioare, Denisa Stoian a fost sportiva care a urcat de cinci ori pe podium, cea mai strălucitoare medalie fiind cea de aur, obţinută în finala de la măciuci (17.200 puncte). La fel de preţioasă poate fi considerată, însă, și medalia de argint câștigată la individual compus, fiind la 45 de sutimi de prima clasată, reprezentanta gazdelor, Anna Kelman (66.750 puncte). Podiumul a fost completat de azera Yelyzaveta Luzan (63.700 puncte). Sportiva pregătită de Simona Puiu a mai obţinut medalia de argint la panglică şi medaliile de bronz la cerc şi la minge.

Evoluţii promiţătoare a avut şi junioara Miruna Ciocîrlan, care a fost la jumătate de punct de medalia de bronz de la individual compus, calificându-se în trei finale, la care s-a clasate pe locul 5 la coardă şi pe locul 7 la minge şi la măciuci.

Cea de-a XXVII-a ediţie a Turneului Internaţional „Prize of Queen Margarita” a beneficiat de un record de participare, având la start sportive din 25 de ţări ale lumii. Pentru CSM Ploieşti, aceasta a fost a cincea participare la competiţia de la Varna, după cele din 2013, 2015, 2017 şi 2018.