• Decizia CSM vine după ce Onea și Negulescu au fost trimiși în judecată pentru cercetare abuzivă și instigare la fals

Violeta Stoica

Trimiterea în judecată, săptămâna trecută, a foștilor procurori ai Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești Lucian Onea și Mircea Negulescu, a generat o nouă suspendare din magistratură a fostului șef al așa-numitei “unități de elită” de la Ploiești.

Ieri, Secția pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suspendarea din funcție a lui Lucian Onea, actualmente transferat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina. Noua lovitură dată de CSM fostului șef al DNA Ploiești vine și după o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care magistrații i-au menținut controlul judiciar lui Onea și, în plus, i-au impus noi restricții.

Dacă nu va respecta măsurile dispuse, Lucian Onea ar putea fie să ajungă în arest la domiciliu sau, mai grav, în arest preventiv.

După ce și-a pierdut funcția de șef al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, Lucian Onea a cerut transferul la domiciliu, adică la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina. Suspendat din magistratură după ce au început cercetările împotriva sa și a lui Mircea Negulescu (fostul său subaltern de la DNA Ploiești), Lucian Onea a mai fost suspendat ieri de către Secția pentru procurori a CSM și pentru că a fost trimis în judecată, cot la cot cu același Negulescu.

În soluția dată de CSM se arată că Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suspendarea din funcţie a lui Lucian Gabriel Onea, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, începând cu data de 23.07.2019, adică începând de ieri.

Pe de altă parte, pe 18 iulie, la două zile de la înregistrarea dosarului în care inculpații Lucian Onea și Mircea Negulescu au fost trimiși în judecată, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că este legală și temeinică măsura preventivă a controlului judiciar luată împotriva celor doi foști procurori anticorupție.

Ambii inculpați sunt acum puși, din nou, să respecte obligațiile impuse de judecători, în caz contrar riscând fie arestul la domiciliu, fie arestul preventiv. Conform deciziei luate de Instanța Supremă, Lucian Gabriel Onea trebuie să respecte următoarele obligații: să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; să informeze de îndată judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuinţei; să se prezinte la organul desemnat cu supravegherea sa, respectiv Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova – Biroul Supravegheri judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; să nu părăsească ţara decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată; să nu ia legătura cu inculpatul Negulescu Mircea, cu persoana vătămată Ghiţă Sebastian Aurelian şi cu martorii Cosma Vlad Alexandru, Suciu Mihai şi Petran Ioan şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale; să nu exercite profesia de procuror; să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.

Mircea Negulescu are aceleași obligații, mai puțin aceea a exercitării profesiei de procuror, pentru că acesta a fost exclus din magistratură.

Procurorii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus, săptămâna trecută, pe 15 iulie, trimiterea în judecată a inculpaților Onea Lucian Gabriel, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, instigare în formă continuată la comiterea, fără vinovăţie, sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată și Negulescu Mircea, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, complicitate la represiune nedreaptă, instigare în formă continuată la comiterea fără vinovăţie sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În rechizitoriul întocmit, care a fost înaintat instanței de judecată, s-a reținut că „inculpatul Onea Lucian Gabriel, în calitate de procuror la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, în instrumentarea a două dosare penale, în calitate de procuror de caz, împreună cu inculpatul Negulescu Mircea, în calitate de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, în cursul lunii mai 2015, l-au determinat pe un martor denunțător să plăsmuiască un denunț în numele unei persoanei imaginare, să întocmească în fals, în format electronic, tabele care conțin numele unor persoane – locuitori ai Republicii Moldova, care ar fi avut cetățenie română în anul 2014, cu scopul de a dovedi infracțiunea de corupere a alegătorilor pretins săvârșită de persoana împotriva căreia s-a formulat denunțul (n.n. – împotriva fostului deputat de Prahova Sebastian Ghiță).

De asemenea, în calitățile menționate anterior, inculpatul Onea Lucian Gabriel, cu ajutorul inculpatului Negulescu Mircea, la data respectivă procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunea de coruperea alegătorilor față de o persoană despre care știa că nu este vinovată.

Totodată, inculpatul Onea Lucian Gabriel, cu sprijinul inculpatului Negulescu Mircea, în cursul lunii mai 2015, în soluționarea celor două dosare penale, a ticluit probe nereale prin exercitarea de constrângeri asupra martorului denunțător.

În rechizitoriu, se mai reține că inculpatul Onea Lucian Gabriel, în calitate de procuror la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, în mod repetat, împreună cu inculpatul Negulescu Mircea, în calitate de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, în perioada aprilie – mai 2015, l-au determinat pe martorul denunțător să contrafacă, prin exercitarea de constrângeri, a unui denunț și a unor tabele în format electronic conținând nume de persoane din Republica Moldova care ar aparține unor cetățeni români imaginari”.