Trimiterea în judecată a celor doi foști procurori ai Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, unul – Mircea Negulescu “Portocală”, cunoscut și sub porecla de “Zdreanță”, iar celălalt – fost coleg și fost șef al primului – Lucian Gabriel Onea, a stârnit un nou val de reacții din partea persoanelor care au ajuns să fie cercetate, laolaltă cu familiile și prietenii lor, de către cei doi angajați ai “unității de elită” de la Ploiești.

Sunt oameni care au avut curajul să dea în vileag – prin înregistrări audio și video – toate dedesubturile anchetelor din anumite birouri de la DNA Ploiești, așa cum este fostul deputat de Prahova Vlad Cosma, dar și oameni care au scăpat – în urma unor decizii definitive ale instanțelor de judecată – de calvarul prin care au trecut ani la rând, exemplele fiind deja fără număr.

O stare de fapt care a pus o pată neagră pe obrazul justiției din România, care a mânjit cu mizeriile emanate în rechizitoriile întocmite de anumite personaje inclusiv procurorii corecți, chiar și printre ei fiind oameni anchetați, la rândul lor, de către foștii lor “colegi” Negulescu și Onea.

După anunțarea trimiterii în judecată a lui Mircea Negulescu și a lui Lucian Onea, fostul deputat Vlad Cosma a transmis presei un comunicat în care reacționează la această veste.

Vreau să mulţumesc, prin intermediul acestui comunicat de presă, tuturor celor care îşi doresc o justiţie curată, celor care luptă pentru a dezvălui neregulile şi metodele ilegale de lucru de la DNA Ploieşti.

Totodată, mulţumesc tuturor instituţiilor media care au prezentat în mod obiectiv şi profesional situaţia familiei mele şi abuzurile la care am fost supuşi de câţiva procurori care căutau “trofee” profesionale.

Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiție a finalizat primul rechizitoriu privindu-i pe inculpaţii Onea şi Negulescu. Acest rechizitoriu confirmă în mod oficial că justiţia poate reveni la normal, o normalitate care să readucă încrederea cetăţeanului în justiţie.

Pe această cale, doresc să le mulţumesc procurorilor oneşti şi curajoşi de la SIIJ şi celor de la Parchetul General, care au lucrat cu profesionalism pentru a scoate la iveală toate probele falsificate de cei 2 inculpaţi, deşi există o luptă continuă pentru decredibilizarea secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie.

Ce magistrat onest/curat ar avea ceva împotriva acestei secţii?

Aşa cum eram noi sfătuiţi când ne plângeam de abuzurile procurorilor de la DNA Ploieşti, aşa vă sfătuiesc şi eu: Aveţi încredere în justiţie şi în magistraţii oneşti! Ei există şi vor lupta pentru o justiţie care să urmărească aflarea adevărului.

Odată finalizată urmărirea penală, fiind depăşite piedicile şi presiunile care au fost utilizate pentru apărarea celor 2 inculpaţi timp de un an şi jumătate, consider că a fost făcut un pas important în repararea consecinţelor abuzurilor de neimaginat ce au avut loc în judeţul Prahova în perioada 2013 – 2018, când zeci de oameni şi sute de familii au fost victimele acestor torţionari care aveau „fetişuri” şi se considerau „ucigaşi de destine”.

De asemenea, trebuie să le mulţumesc judecătorilor care au verificat cu atenţie rechizitoriile şi documentele trimise de „Unitatea de elită” şi care, în ciuda eforturilor inculpaţilor Onea şi Negulescu de a induce în eroare organele judiciare (acuzaţie pentru care astăzi cei doi sunt trimişi în judecată) nu s-au abătut de la profesionalism şi au scos la lumină probele false fabricate de cei doi „paraditori” în rechizitorii şi au reparat, prin hotărârile luate, nedreptăţile săvârşite de aceştia.

S-a mai făcut un pas înainte pentru a demonstra că tot ceea ce am prezentat în cele 8 episoade reflecta adevărul şi că zeci de probe au fost falsificate prin multe metode (pe care ţin să le reamintesc: martori inventaţi cu mai multe identităţi protejate, denunţători forţaţi şi ameninţaţi, probe informatice contrafăcute, teste poligraf măsluite, prejudicii inventate, denunţuri false şi neasumate), în zeci de dosare penale.

În acest moment există speranţa pentru toate persoanele supuse abuzurilor unor procurori că justiţia are şanse să redevină o garanţie a respectării drepturilor cetăţeanului.

O justiţie abuzivă nu ocoleşte pe nimeni. Hodie mihi, cras tibi (Azi pentru mine, mâine pentru tine).