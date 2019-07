Violeta Stoica

Un nou proiect internațional, în care sunt implicați cercetători finlandezi și români, respectiv reprezentanți ai Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova, se derulează de la 1 iulie în județul Prahova. De altfel, este o continuare a unei colaborări între specialiști finlandezi și arheologi prahoveni, în cadrul unui proiect multinațional denumit The Yamnaya Impact on Prehistoric Europe (Impactul populației Yamnaya în Europa preistorică). Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și Universitatea din Helsinki au demarat cercetări arheologice într-un tumul ce datează din epoca bronzului, situat în comuna prahoveană Boldești-Grădiștea. Săpăturile sunt efectuate în cadrul proiectului The Yamnaya Impact on Prehistoric Europe, finanțat de European Research Council, muzeul prahovean fiind singura instituție parteneră din România.

Echipa de cercetare este formată din arheologi, specialiști în discipline conexe, precum genetică sau bioantropologie, și studenți ai Universității din Helsinki, expediția având dublu scop: de cercetare științifică și pedagogic. Din partea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova participă arheologii dr. Alin Frînculeasa și Octav Negrea, precum și Claudia Dumitrescu, restaurator ceramică. Până în prezent au fost cercetate două complexuri funerare, unul din bronzul mijlociu și o înmormântare din prima jumătate a mileniului I p. Chr. Un al treilea mormânt, datat în perioada timpurie a epocii bronzului, este în curs de cercetare. De asemenea, au fost descoperite și complexuri eneolitice, dar și din primul mileniu creștin. Practic, acest proiect derulat de Universitatea din Helsinki urmărește să scoată la iveală modul în care vechile triburi Yamnaya – venite din Orient în zona actuală a Europei, în urmă cu circa 5000 de ani – au contribuit la schimbarea semnificativă a populațiilor existente la vremea respectivă pe bătrânul continent, lăsând în urmă gena foarte puternică în majoritatea statelor europene.

Potrivit site-ului oficial al proiectului “Impactul populației Yamnaya în Europa preistorică”, obiectivele principale ale cercetării le constituie cultura acestor triburi, prin arheologia funerară, prin descoperirea influenței genelor acestor populații preistorice inclusiv pentru zona de nord a continentului european, respectiv și pentru finlandezi.