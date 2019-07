F. T.

Fanii înrăiți ai alcoolului știu cuvânt cu cuvânt și virgulă cu virgulă versurile melodiei „ Doamne, beat am fost aseară/ Cum să fac să mă-mbăt iară ?”. Și n-ar fi păcat de-ar rămâne doar la știutul pe de rost sau la datul pe gât al unuia, nouă sau… 99 de pahare doar dacă ar sta în cârciumă sau acasă ! Din păcate, însă, se mai urcă și la volan !

Astfel, în ziua de miercuri, 3 iulie, polițiști rutieri din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au prins mai mulți șoferi cu “capsa pusă”, având alcoolemia cuprinsă între 0,41 mg/ l în aerul pur expirat și 1,29 mg/l ! Ultima cifră reprezintă recordul în materie bătut de către un șofer prins de către oamenii legii din cadrul Secţiei de Poliție 3 Blejoi.

Trei dintre conducătorii auto depistați băuți au fost conduși la diverse unități spitalicești pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în scopul stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În urma analizelor, li s-au întocmit dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de “conducere a unui vehicul sub influența alcoolului”, fiindu-le reținut permisul de conducere.

Cum zicem ? “Doamne, beat am fost aseară/Cum să fac să mă-mbăt iară”?

Da, fiindcă ziua de miercuri a reprezentat, în fapt, o continuare a ceea ce s-a întâmplat în perioada sâmbătă, 29 iunie – luni, 1 iulie. În acest interval de timp, polițiști rutieri din Prahova au testat cu aparatul etilotest 656 de șoferi.

A fost suficient de mare numărul celor prinși băuți la volan sau călcând pedala de accelerație peste limita legală, pentru ambele cazuri fiind aplicate 571 de amenzi. Unui număr de 19 șoferi le-a fost ridicat permisul de conducere, iar recordul de weekend a fost doborât pe Șoseau Vestului, din Ploiești, unde un conducător auto a fost prins având o alcoolemie de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat !

Firește, poliția recomandă șoferilor să nu conducă sub influența alcoolului. Cum să pui însă în aplicare un astfel de sfat, dacă din minte nu-ți iese melodia “Doamne, beat am fost aseară/Cum să fac să mă-mbăt iară ?”

Greu, nu ?