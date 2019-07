Fl. Tănăsescu

Nu suntem atât de macabri încât să întrebăm “onor” Ministerul Mediului dacă are bani de coroană pentru înmormântare, în urma unei întâmplări care poate avea loc, deși sperăm să nu ! Adică, în situația în care cineva va fi omorât de vreun urs prin Prahova !

Punem doar atât, o primă întrebare domnei ministru Grațiela Gavrilescu: Urșii au drept de vot ?

Nu de alta, dar nu tebuie să fii Nostradamus să anticipezi – cum am făcut-o noi săptămâni și săptămâni de-a rândul – anume, că vom mai scrie despre turiști hăituiți de urși… Despre gospodării invadate de urși… Despre oameni din orașele montane care, de teamă că se întâlnesc cu jivinele pe care țara le are, mai nou, în dotare, preferă să stea în casă, în loc să iasă la o cafea sau la o bere pe-o terasă…

A doua întrebare, cu scuzele de rigoare și, zău că ne-am înroșit: dacă vă invităm la o cafea, la o terasă, din Breaza, Predeal sau Sinaia, acceptați sau ne refuzați ?

Spuneți “Da” pentru un vot în plus sau ne refuzați din două motive: fie că nu suntem genul dumneavostră, fie că vă este teamă de urși.

A treia strigare/ întrebare: Doamnă ministru Gavrilescu, dumneavoastră primiți comunicatele de presă ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova ? Probabil că nu.

Iată ultimul dintre ele: “În după-amiaza zilei de 14 iulie 2019, jandarmii montani din Sinaia au fost solicitați prin intermediul Numărului Unic de Urgență << 112>> sa intervină pe traseul dintre Stâna Regală și Vulpărie, unde patru persoane s-au întâlnit cu un urs și s-au speriat. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că una dintre ele avea o accidentare la gleznă, accidentare pe care a suferit-o după ce a fugit speriată de urs. Unul dintre jandarmi a sunat la Numărul Unic <<112>> pentru a solicita o ambulanță care s-a deplasat la fața locului și a acordat îngrijiri medicale victimei”.

Nu ne-am interesat pe mai departe de soarta persoanei în cauză după cum nici dumneavoastră nu vă pasă de a noastră.

Poate, doar, dacă introducem în urnă buletinul cu ALDE votat !

Iar dacă nu o facem noi, probabil c-o vor face urșii! Nu de alta, dar s-au mai văzut minuni în țara asta. Tot în legătură cu votarea…

Revenind la oile – pardon !, la urșii noștri cei de toate zilele – vă întrebăm: chiar v-ați spălat pe mâni de ei ? Ați aruncat “petarda” cu “nu putem să-i relocăm fiindcă nu ni-i primește nicio țară” și gata ?

A vă reaminti acum că aproape nu-i săptămână – ca să nu zicem zi – în care urșii să nu dea nas în nas cu oamenii, e inutil. Sau este util, că poate nu știați…

În caz că nu, pentru a depăna întâmplări cu oameni hăituiți de urși, vă invităm la o cafea. Prin Breaza sau pe unde vă convine dumneavoastră.

Hai, nu ne refuzați !