Datoria guvernamentală a urcat cu peste 9 miliarde lei, în primele cinci luni, la 339,6 miliarde de lei, comparativ cu nivelul din decembrie 2018, reiese din datele Ministerului Finanțelor Publice, potrivit Hotnews. Ca procent din PIB, a urcat cu 0,1 puncte procentuale la 35,1%. Cea mai mare parte a acesteia este pe termen mediu și lung: 329,4 miliarde de lei. După valute, circa 162,8 miliarde de lei – în moneda națională, 145,5 miliarde de lei – euro, 29,3 miliarde de lei – în dolari și restul în alte valute. Autoritățile române au transmis celor de la Bruxelles că datoria publică va fi de 362,6 miliarde de lei, la finalul acestui an, adică o creștere de aproape 10%, față de anul trecut. Datoria publică pe ultimii 4 ani a fost următoarea:2015 – 269,151 miliarde lei;2016 – 285,553 miliarde lei; 2017 – 301,158 miliarde lei ;2018 – 330,047 miliarde lei; 2019 – 362,623 miliarde lei (cifră asumată de Guvern). Statul are nevoie în acest să împrumute peste 72 miliarde lei, mare parte din această sumă fiind pentru refinanțarea datoriei, iar cealaltă parte este reprezentată de deficitul bugetar asumat pentru acest an.