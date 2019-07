Violeta Stoica

În cadrul încântător al Grădinii Botanice de la Bucov, secție a Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova, șeful administrației județene, Bogdan Toader, a semnat, ieri, contractele de finanțare a proiectelor declarate câștigătoare depuse de organizațiile guvernamentale pe liniile de finanțare deschise de Consiliul Județean Prahova, pentru acest an.

Fondurile puse la dispoziția organizațiilor neguvernamentale în acest an s-au ridicat la suma totală de un milion de lei, dintre care 150.000 de lei – pentru proiecte din cultură și învățământ, 100.000 de lei – pentru sănătate, 100.000 de lei – pentru proiecte sociale, 100.000 de lei – pentru proiecte destinate tinerilor, 350.000 de lei pentru proiecte destinate sportului de performanță și alți 150.000 de lei – pentru proiecte din domeniul sportul pentru toți.

Deși suma totală alocată a fost de un milion de lei, din care 50.000 de lei destinați proiectelor pe mediu (unde nu a existat niciun dosar depus), valoarea contractelor semnate ieri s-a ridicat la 626.000 de lei.

Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova, a declarat, înainte de semnarea contractelor de finanțare a proiectelor declarate admise, în urma evaluării: “Așa cum am promis la începutul dialogului pe care l-am purtat cu dumneavoastră, reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, în urmă cu câteva luni, am ținut cont de toate propunerile și sugestiile pe care le-ați făcut în cadrul întâlnirilor avute. Au existat foarte multe proiecte depuse pentru finanțare. Meritați aprecierea noastră, a tuturor, pentru că ați depus aceste proiecte destinate comunității din județul Prahova. Mi-aș dori, în măsura în care veți implementa toate aceste proiecte, să mă implic personal și să particip la derularea evenimentelor din cadrul proiectelor. Pe de altă parte, am observat că pe domeniul sportiv au rămas bani necheltuiți și vom ține cont anul viitor de acest lucru. Poate vom aloca sume mai mari pentru domeniile pe care au fost depuse mai multe proiecte. Ne adaptăm și noi, ca și dumneavoastră, vieții comunității noastre și cerințelor acesteia!”.

Deși puteau fi depuse pentru a primi finanțare inclusiv proiecte pentru protecția mediului înconjurător, nu a fost înregistrat niciun asemenea dosar la comisia de evaluare de la Consiliul Județean Prahova.

Lista integrală a organizațiilor neguvernamentale care au semnat contracte de finanțare de la Consiliul Județean Prahova:

„Proiecte în domeniile cultură, învăţământ, Sănătate, Tineret, Servicii Sociale şi Protecţia Mediului”, pentru anul 2019

• Domeniul Cultură și Învăţământ – buget alocat: 150.000 de lei

Asociația Alianța Franceză Ploiești – “Dezvoltăm competențe, ne implicăm în comunitate” – valoare solicitată 10.000 de lei, Asociația Centrul european pentru politici educaționale și formare interdisciplinară – Interedu – Ploiești, Prahova, cu proiectul “Teatru la noi în sat” – 17.732,4 lei, Asociația Viitorul Tinerilor – „Spune nu fenomenului de bullying” – 24.930 de lei, Asociația „Împreună pentru Aluniș” – „Când iubirea de țară poartă cu mândrie IE românească” – 25.000 de lei, Protoieria Ploiești – „Tabără culturală pentru copiii defavorizați din județul Prahova” – 22.500 de lei, Asociația ARCHE București – „Talk Garden” – 25.000 de lei, Asociația Folclorică „Doina Prahovei” – „Reîntoarcerea la tradiții – Prahova, mândră grădină!” – 22.000 de lei.

• Domeniul Sănătate – buget alocat: 100.000 de lei

Asociația Diabeticilor din Prahova Ploiești – pentru proiectul “Prahova spune DA pentru sănătatea TA” – valoare solicitată 21.470 de lei, Asociația Pacienților Oncologici România – „Timpul nu așteaptă! Tu ce aștepți?” – 24.314 lei, Protoieria Ploiești Nord – „Donează sânge, salvează o viață!” – 22.500 de lei, Asociația Uniunea Democrată a Romilor din România Florești, Prahova – „Vrem respect” – 24.600 de lei.

• Domeniul Social – buget alocat: 100.000 de lei

Fundația „Bucuria Ajutorului” – Filiala Urlați – „O școală cât o vară și un an școlar cât o vacanță” – 20.940 de lei și Organizația Umanitară Concordia – „Integrare socială pentru copiii aflați în situații de dificultate” – 24.950 de lei.

• Domeniul Tineret – buget alocat: 100.000 de lei

Fundația Cantacuzino Florești – „Dezvoltarea voluntariatului la Fundația Cantacuzino Florești” – 25.000 de lei și Asociația „Viitorul Tinerilor” – „Voluntariat pentru dezvoltare” – 24.860 de lei.

„Proiecte activităţi sportive” pentru anul 2019

• Domeniul “Sport de performanţă” – buget alocat: 350.000 lei

Puiu Simona cu proiectul „Grație și performanță prin gimnastică ritmică” – valoarea solicitată 47.755 de lei, SC Aurora Băicoi, cu proiectul „Drumul spre performanță” – 49.100 de lei, Club Sportiv Petrolul Ploiești – „Susținerea și dezvoltarea scrimei în Prahova” – 39.311 lei, Asociația Județeană de Handbal Prahova – „Campionatul județean minihandbal și juniori IV fete și băieți” – 25.000 de lei, Clubul Sportiv Școala de fotbal Emil Costea – „Dezvoltarea durabilă în mediul rural a activității sportive în cadrul Clubului Sportiv Școala de fotbal Emil Costea – Fotbal pentru toți copiii” – 50.000 de lei, Asociația Club Sportiv Muntenia Blejoi – „O echipă, o familie!” – 17.073 de lei.

• Domeniul “Sportul pentru toţi” – buget alocat: 150.000 de lei

Asociația Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești, pentru proiectul „Campionatul național de fotbal UNSR 2019”, valoare solicitată 22.382 de lei, Asociația Club Sportiv ISports Ploiești – „Hai să te îndrăgostești de sport” – 17.190 de lei, Asociația „Întoarce-te la Sport” pentru proiectul “Comunitate, hai la Mișcare” – 22.500 de lei.