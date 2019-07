Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova

Sorina Pintea, ministrul Sănătății, încearcă să aducă un suflu nou în sistemul sanitar din România. Are voința și încrederea că Sănătatea se poate schimba, atât în beneficiul pacienților, cât și în acela al medicilor, în general, al personalului medical.

Este o zonă care a fost mult hulită de-a lungul anilor, iar acum, problemele s-au adunat într-un singur loc, concentrate: la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, din cauza blocajelor apărute o lungă perioadă de timp în Sistemul Informatic Unic Integrat. Ca orice problemă, își va găsi rezolvarea, sperăm cât mai repede, pentru ca experiența să nu se mai repete.

Pe de altă parte, noi toți avem tendința ca – plecând de la un caz aparte, fie el de culpă medicală sau de luare/dare de mită – să generalizăm și să catalogăm tot sistemul medical drept un sistem bolnav. Trebuie să renunțăm la a privi astfel lucrurile, pentru că nu facem decât să nu mai observăm și lucrurile bune care se întâmplă în jurul nostru. O atitudine ostilă față de medici, în general, venită pe fondul unui caz sau al câtorva cazuri la nivel național, conduce și la scăderea încrederii în sistemul nostru medical. Un domeniu care are specialiști de renume internațional și oameni dăruiți profesiei, care nu ajung să încalce niciodată Jurământul lui Hippocrate!

Este o situație care umbrește însă din realizările reale care au fost îndeplinite în ultimii ani atât de către autoritățile centrale, cât și de către autoritățile locale. Deseori prin colaborarea dintre entitățile implicate în sistemul sanitar.

Prahova poate fi un exemplu, prin colaborarea dintre Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Prahova. La începutul acestui an, în urma unor controale făcute la câteva unități medicale prahovene, Sorina Pintea a anunțat că ministerul pe care îl conduce va asigura fonduri importante pentru ca unitățile medicale de stat din județul nostru să achiziționeze aparatură medicală performantă și alte dotări necesare. Finanțarea a avut loc, majoritatea spitalelor primind sume substanțiale pentru ca pacienții să nu mai aibă de suferit din cauza lipsei fondurilor despre care s-a tot vorbit de-a lungul anilor.

Pe lângă banii primiți de la Ministerul Sănătății, prin transferuri către bugetele locale, spitalele sunt finanțate și de către autoritățile locale sau județene, din bugetele proprii. Spitalul Județean de Urgență Ploiești, unitate medicală aflată în administrarea Consiliului Județean Prahova, poate deveni un adevărat model pentru ceea ce înseamnă implicarea autorităților locale în modernizarea infrastructurii medicale. Doar cine nu vrea nu vede schimbările făcute în incinta locației din strada Găgeni a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, unde Consiliul Județean Prahova a investit în ultimii ani zeci de milioane de lei atât în lucrările de modernizare a tuturor spațiilor, cât și în aparatură medicală achiziționată din fondurile județului.

Spitalul Județean de Urgență Ploiești, care s-a aflat ani la rând într-o nedorită atenție negativă din partea presei, poate deveni acum un exemplu pentru toată țara.

Este o dovadă că, dacă se dorește o schimbare în beneficiul pacienților, dar și al medicilor, se poate realiza. Etapizat, în funcție de fondurile disponibile, dar nu imposibil!